Durante la conferenza annuale HasuraCon, l'azienda produttrice di API e GraphQL Hasura ha presentato diversi nuovi prodotti e funzionalità, tra cui Hasura Data Delivery Network (DDN), Hasura Schema Registry, Hasura Native Data Connector for MongoDB, Native Queries and Logical Models, Open Domain Data Specification (Open DDS) e Native Data Connector (NDC) SDK.

Hasura DDN è un'innovativa rete edge progettata per l'esecuzione di API di dati ad alte prestazioni e bassa latenza. Ottimizza le prestazioni reindirizzando automaticamente le richieste dei client all'istanza Hasura più vicina, minimizzando così il tempo di andata e ritorno e riducendo la latenza. Come afferma Hasura, il DDN consente agli sviluppatori di iterare le modifiche alle API in meno di un secondo, in netto contrasto con i metodi tradizionali di creazione delle API che prevedono la creazione, la convalida e il test del codice, che potrebbero richiedere minuti o addirittura ore e che sono in genere difficili da realizzare su larga scala.

DDN può essere integrato con database distribuiti come CockroachDB, Amazon Aurora e YugaByte. Sarà presto disponibile su Hasura Cloud o come soluzione self-hosted. Inoltre, l'Hasura Schema Registry è un altro strumento innovativo che semplifica la gestione, la governance e la collaborazione sulle API GraphQL federate. Questo registro consente agli sviluppatori di controllare e verificare le modifiche allo schema, garantendo una maggiore sicurezza nella pubblicazione delle modifiche alle applicazioni di produzione.

Grazie all'introduzione del nuovo Data Connector for MongoDB, i clienti possono ora sfruttare la piattaforma Hasura con MongoDB, un popolare data store NoSQL. Con questo connettore, gli sviluppatori possono generare automaticamente un'API GraphQL dalle loro collezioni e documenti MongoDB. Sebbene Hasura offra già connettori per Snowflake, MySQL, MariaDB e Oracle, questa è la prima volta che aggiunge il supporto per un data store NoSQL.

Le query native e i modelli logici offrono agli sviluppatori una miriade di possibilità e capacità di interrogazione. Come dichiarato da Hasura, queste caratteristiche consentono agli sviluppatori di includere le funzionalità del linguaggio di interrogazione del proprio database nelle API generate automaticamente da Hasura. Inoltre, l'azienda ha annunciato nuovi sviluppi open-source in Open DDS e Native Data Connector. Open DDS, precedentemente noto come GraphQL Data Specification, consente agli sviluppatori di creare API di livello aziendale utilizzando un approccio basato sui modelli di dominio.

Il Native Data Connector, precedentemente chiamato GraphQL Data Connector, facilita la creazione di agenti dati personalizzati da parte degli sviluppatori. L'open-sourcing di questo progetto dovrebbe fornire agli sviluppatori un maggiore supporto per la creazione dei loro agenti. Tanmai Gopal, co-fondatore e CEO di Hasura, ha espresso il suo entusiasmo per le nuove innovazioni:

"Questo è il più grande e significativo insieme di innovazioni che abbiamo creato finora nel nostro viaggio per rendere le API dei dati disponibili e vantaggiose per tutti gli sviluppatori. Hasura DDN introduce una serie di novità nel settore e riduce il tempo necessario ai dati per passare dal fornitore al consumatore più di qualsiasi altra funzionalità Hasura. Siamo estremamente orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato dall'ultima HasuraCon e non vediamo l'ora di mostrare alla comunità cos'altro abbiamo in serbo".

No-code soluzioni come la piattaforma di Hasura e AppMaster.io stanno rivoluzionando il modo in cui gli sviluppatori creano e distribuiscono le applicazioni, rendendo più facile per le organizzazioni e i singoli sviluppatori snellire i processi, ridurre i tempi di sviluppo e scalare i progetti in modo efficiente. In futuro, possiamo prevedere ulteriori progressi nei settori low-code e no-code.