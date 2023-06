Durante a conferência anual HasuraCon, a empresa de API e GraphQL Hasura revelou vários novos produtos e funcionalidades, que incluem a Hasura Data Delivery Network (DDN), o Hasura Schema Registry, o Hasura Native Data Connector para MongoDB, Native Queries and Logical Models, Open Domain Data Specification (Open DDS) e o Native Data Connector (NDC) SDK.

A Hasura DDN é uma rede de borda inovadora projetada para executar APIs de dados de alto desempenho e baixa latência. Optimiza o desempenho redireccionando automaticamente os pedidos dos clientes para a instância Hasura mais próxima, minimizando assim o tempo de ida e volta e diminuindo a latência. Como afirma a Hasura, a DDN permite aos programadores iterar as alterações da API em menos de um segundo - um forte contraste com os métodos tradicionais de criação de API que envolvem a criação, validação e teste do código, o que pode demorar minutos ou mesmo horas e é normalmente difícil de fazer em grande escala.

O DDN pode ser integrado a bancos de dados distribuídos como CockroachDB, Amazon Aurora e YugaByte. Em breve, estará disponível no Hasura Cloud ou como uma solução auto-hospedada. Além disso, o Hasura Schema Registry é outra ferramenta inovadora que simplifica a gestão, a governação e a colaboração em APIs GraphQL federadas. Este registo permite aos programadores controlar e auditar as alterações de esquemas, proporcionando uma maior confiança ao publicar ajustes nas aplicações de produção.

Graças à introdução do novo Data Connector for MongoDB, os clientes podem agora tirar partido da plataforma Hasura com o MongoDB, um popular armazenamento de dados NoSQL. Com este conetor, os programadores podem gerar automaticamente uma API GraphQL a partir das suas colecções e documentos MongoDB. Embora a Hasura já ofereça conectores para Snowflake, MySQL, MariaDB e Oracle, esta é a primeira vez que eles adicionam suporte para um armazenamento de dados NoSQL.

As consultas nativas e os modelos lógicos oferecem aos desenvolvedores uma infinidade de possibilidades e recursos de consulta. Segundo a Hasura, estas funcionalidades permitem que os programadores incluam as capacidades de linguagem de consulta da sua base de dados nas APIs geradas automaticamente pela Hasura. Além disso, a empresa anunciou novos desenvolvimentos de código aberto no Open DDS e no Native Data Connector. O Open DDS, anteriormente conhecido como GraphQL Data Specification, permite que os programadores criem APIs de nível empresarial utilizando uma abordagem orientada para o modelo de domínio.

O Native Data Connector, anteriormente denominado GraphQL Data Connector, facilita a criação de agentes de dados personalizados pelos programadores. Espera-se que o open-sourcing deste projeto forneça aos programadores um maior apoio na criação dos seus agentes. Tanmai Gopal, cofundador e diretor executivo da Hasura, manifestou o seu entusiasmo pelas novas inovações:

"Este é o maior e mais significativo conjunto de inovações que criámos até à data na nossa jornada para tornar as API de dados disponíveis e benéficas para todos os programadores. A Hasura DDN introduz uma série de inovações no sector e faz mais para reduzir o tempo necessário para que os dados passem do fornecedor para o consumidor do que qualquer outra capacidade da Hasura. Estamos extremamente orgulhosos do que alcançámos desde a última HasuraCon e estamos ansiosos por mostrar à comunidade o que mais temos para oferecer."

No-code Soluções como a plataforma Hasura e a AppMaster.io estão a revolucionar a forma como os programadores criam e implementam aplicações, facilitando às organizações e aos programadores individuais a simplificação dos seus processos, a redução do tempo de desenvolvimento e a escalabilidade dos projectos de forma eficiente. No futuro, podemos antecipar ainda mais avanços nos sectores low-code e no-code.