HasuraCon yıllık konferansı sırasında API ve GraphQL şirketi Hasura, aralarında Hasura Veri Dağıtım Ağı (DDN), Hasura Şema Kaydı, Hasura Yerel Veri Bağlayıcısı için MongoDB, Yerel Sorgular ve Mantıksal Modeller, Açık Etki Alanı Veri Spesifikasyonu gibi birçok yeni ürün ve özelliği tanıttı. (Açık DDS) ve Yerel Veri Bağlayıcı (NDC) SDK.

Hasura DDN, yüksek performanslı, düşük gecikmeli veri API'lerini çalıştırmak için tasarlanmış yenilikçi bir uç ağdır. İstemci isteklerini otomatik olarak en yakın Hasura örneğine yönlendirerek performansı optimize eder, böylece gidiş-dönüş süresini en aza indirir ve gecikmeyi azaltır. Hasura'nın iddia ettiği gibi, DDN, geliştiricilerin API değişikliklerini bir saniyeden daha kısa sürede yinelemelerine olanak tanır; bu, kodun oluşturulmasını, doğrulanmasını ve test edilmesini içeren, dakikalar hatta saatler sürebilen ve tipik olarak yapılması zor olan geleneksel API oluşturma yöntemlerinin tam tersidir. büyük bir ölçek.

DDN, CockroachDB, Amazon Aurora ve YugaByte gibi dağıtılmış veritabanlarıyla entegre edilebilir. Yakında Hasura Cloud'da veya kendi kendine barındırılan bir çözüm olarak kullanıma sunulacak. Ayrıca Hasura Schema Registry, birleşik GraphQL API'lerinde yönetimi, yönetişimi ve işbirliğini basitleştiren başka bir yeni araçtır. Bu kayıt defteri, geliştiricilerin şema değişikliklerini kontrol etmesine ve denetlemesine izin vererek, üretim uygulamalarında ayarlamalar yayınlarken daha fazla güven sağlar.

MongoDB için yeni Data Connector'ın kullanıma sunulması sayesinde, müşteriler artık popüler bir NoSQL veri deposu olan MongoDB ile Hasura'nın platformundan yararlanabilirler. Bu bağlayıcı ile geliştiriciler, MongoDB koleksiyonlarından ve belgelerinden otomatik olarak bir GraphQL API oluşturabilirler. Hasura zaten Snowflake, MySQL, MariaDB ve Oracle için bağlayıcılar sunsa da, ilk kez bir NoSQL veri deposu desteği eklediler.

Yerel Sorgular ve Mantıksal Modeller, geliştiricilere sayısız sorgu olasılığı ve yeteneği sağlar. Hasura tarafından belirtildiği gibi, bu özellikler, geliştiricilere veritabanlarının sorgu dili yeteneklerini Hasura tarafından sağlanan otomatik olarak oluşturulan API'lere dahil etme yetkisi verir. Ayrıca şirket, Open DDS ve Native Data Connector'daki yeni açık kaynaklı gelişmeleri duyurdu. Eskiden GraphQL Veri Spesifikasyonu olarak bilinen Açık DDS, geliştiricilerin etki alanı model güdümlü bir yaklaşım kullanarak kurumsal düzeyde API'ler oluşturmasına olanak tanır.

Daha önce GraphQL Data Connector olarak adlandırılan Native Data Connector, geliştiriciler tarafından özel veri aracılarının oluşturulmasını kolaylaştırır. Bu projenin açık kaynak kullanımının, geliştiricilere ajanlarını oluşturmak için daha fazla destek sağlaması bekleniyor. Hasura'nın kurucu ortağı ve CEO'su Tanmai Gopal, yeni yeniliklerden duyduğu heyecanı dile getirdi:

"Bu, veri API'lerini tüm geliştiriciler için kullanılabilir ve faydalı hale getirme yolculuğumuzda bugüne kadar yarattığımız en büyük ve en önemli yenilik grubudur. Hasura DDN, bir dizi endüstri ilkini başlatır ve verilerin sağlayıcıdan tüketiciye iletilmesi için gereken süreyi azaltmak için diğer tüm Hasura yeteneklerinden daha fazlasını yapar. Son HasuraCon'dan bu yana başardıklarımızdan son derece gurur duyuyoruz ve topluluğa başka neler sunabileceğimizi göstermeyi dört gözle bekliyoruz."

Hasura'nın platformu ve AppMaster.io gibi No-code çözümler, geliştiricilerin uygulamaları oluşturma ve dağıtma biçiminde devrim yaratarak kuruluşların ve bireysel geliştiricilerin süreçlerini kolaylaştırmasını, geliştirme süresini kısaltmasını ve projeleri verimli bir şekilde ölçeklendirmesini kolaylaştırıyor. İleriye dönük olarak, low-code ve no-code sektörlerde daha da fazla ilerleme öngörebiliriz.