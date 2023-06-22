在HasuraCon年度会议期间，API和GraphQL公司Hasura发布了一些新产品和功能，其中包括Hasura数据交付网络（DDN）、Hasura Schema Registry、用于MongoDB的Hasura本地数据连接器、本地查询和逻辑模型、开放域数据规范（Open DDS）和本地数据连接器（NDC）SDK。

Hasura DDN是一个创新的边缘网络，旨在运行高性能、低延迟的数据API。它通过自动将客户端请求重定向到最近的Hasura实例来优化性能，从而最大限度地减少往返时间并降低延迟。正如Hasura所称，DDN使开发人员能够在一秒钟内迭代API变化--这与传统的API构建方法形成鲜明对比，后者涉及构建、验证和测试代码，可能需要几分钟甚至几小时，而且通常难以大规模进行。

DDN可以与CockroachDB、Amazon Aurora和YugaByte等分布式数据库集成。它很快就可以在Hasura云上使用，或者作为一个自我托管的解决方案。此外，Hasura Schema Registry是另一个新颖的工具，它简化了对联合GraphQL API的管理、治理和协作。该注册表允许开发人员控制和审计模式变化，在发布调整到生产应用时提供更大的信心。

由于引入了新的MongoDB数据连接器，客户现在可以利用Hasura的平台与MongoDB，一种流行的NoSQL数据存储。有了这个连接器，开发者可以从他们的MongoDB集合和文件中自动生成GraphQL API。虽然Hasura已经为Snowflake、MySQL、MariaDB和Oracle提供了连接器，但这是他们首次增加对NoSQL数据存储的支持。

本机查询和逻辑模型为开发人员提供了大量的查询可能性和能力。正如Hasura所说，这些功能使开发者能够在Hasura提供的自动生成的API中包括他们数据库的查询语言能力。此外，该公司还宣布了Open DDS和Native Data Connector的新开源开发。Open DDS的前身是GraphQL数据规范，使开发者能够利用领域模型驱动的方法构建企业级API。

Native Data Connector，以前被称为GraphQL Data Connector，方便开发者创建自定义数据代理。这个项目的开源预计将为开发者提供更多的支持，以建立他们的代理。Hasura的联合创始人兼首席执行官Tanmai Gopal表达了他对新创新的热情：

"这是我们在使数据API可用并对所有开发者有利的旅程中，迄今为止创造的最大和最重要的一组创新。Hasura DDN引入了许多行业首创的功能，与Hasura的其他功能相比，它更能减少数据从提供者到消费者的时间。我们对自上次HasuraCon以来所取得的成就感到非常自豪，并期待着向社区展示我们的其他成果。"

No-code 像Hasura平台和AppMaster.io这样的解决方案正在彻底改变开发者创建和部署应用程序的方式，使组织和个人开发者更容易简化流程，减少开发时间，并有效地扩展项目。展望未来，我们可以预计在 和 领域会有更大的进步。low-code no-code