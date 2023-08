Reflex, précédemment connu sous le nom de Pynecone, révolutionne l'industrie du développement d'applications web low-code en utilisant la popularité sans précédent de Python parmi les développeurs. Cette startup prometteuse se différencie en permettant le développement d'applications sans effort, tout en offrant une certaine flexibilité pour la personnalisation.

L'entreprise a récemment obtenu un financement de démarrage de 5 millions de dollars, ce qui marque une nouvelle étape dans son parcours. Nikhil Rao, PDG et cofondateur de Reflex, révèle que l'approche de l'entreprise a consisté à créer un outil open source pour présenter sa solution, afin de séduire les développeurs.

Rao a déclaré à TechCrunch : Nous construisons un cadre web pour concevoir des applications web en Python pur. Il se compose de deux parties. La première partie concerne le cadre open source. L'idée est de permettre à l'utilisateur de créer des applications complètes, à la fois frontales et dorsales, en utilisant uniquement Python. Cela se fait sans qu'il soit nécessaire d'apprendre de nouveaux langages ou frameworks.

Soutenue par le financement de démarrage, Reflex prévoit d'étendre son produit avec un service d'hébergement d'applications. Il permettra aux utilisateurs d'entrer une seule commande, ce qui convient parfaitement aux personnes ayant peu ou pas d'expérience en matière de développement d'applications web. Faisant écho à l'approche sans code d'AppMaster, Reflex est déterminé à simplifier le processus de développement et de lancement d'applications tout en le rendant suffisamment robuste pour un déploiement professionnel.

Avec la plateforme Reflex, les développeurs évitent le risque de graduation associé à d'autres plateformes. L'assurance est que les utilisateurs n'atteindront jamais de limites avec n'importe quel site web qu'ils souhaitent créer. Ils l'ont d'ailleurs démontré en construisant le site web de leur propre entreprise à l'aide de Reflex.

Le concept de la startup a suscité l'intérêt des développeurs - 5000 d'entre eux ont créé un nombre impressionnant de 15 000 applications en utilisant le cadre open source de Reflex depuis son lancement en décembre. Le projet open source compte 61 contributeurs externes, ce qui accélère le développement de la solution et suscite l'intérêt, un exploit remarquable pour une entreprise aussi jeune. En outre, plus de 1 400 personnes ont rejoint le groupe Reflex Discord, ce qui témoigne de la fascination croissante pour le produit.

En capitalisant sur l'intérêt pour le composant open-source, Reflex prévoit de générer des revenus avec la partie hébergement de l'application qui sera bientôt en version bêta. Les cofondateurs, Nikhil Rao et Alek Petuskey, ont commencé l'aventure de Reflex après des années de partage d'espace lorsqu'ils travaillaient chez Apple et Ancestry.org.

Ils affirment que Reflex doit une grande partie de son succès à sa nature open source, qui lui a permis d'attirer des talents du monde entier. Ils affirment que la diversité a enrichi leur vision et rendu l'expérience utilisateur de Reflex plus accessible, un sentiment partagé par AppMaster et sa base d'utilisateurs internationale.

Le financement d'amorçage de 5 millions de dollars a été mené par Lux Capital avec des participants tels que Abstract Ventures, Box Group, Y Combinator, Picus Capital, Outset Capital et une série d'investisseurs providentiels influents.