تُحدث Reflex ، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Pynecone ، ثورة في صناعة تطوير تطبيقات الويب low-code من خلال الاستفادة من شعبية Python غير المسبوقة بين المطورين. تميز هذه الشركة الناشئة الواعدة نفسها من خلال تمكين تطوير التطبيقات بدون مجهود مع السماح بمرونة التخصيص.

حصلت الشركة مؤخرًا على تمويل أولي بقيمة 5 ملايين دولار ، مما يمثل علامة فارقة جديدة في رحلتها. يكشف نيخيل راو ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Reflex ، أن نهج الشركة كان يتمثل في إنشاء أداة مفتوحة المصدر لتقديم حلولهم ، وبالتالي إغراء المطورين.

قال راو لـ TechCrunch: نحن نبني إطار عمل ويب لتصميم تطبيقات الويب بلغة Python الخالصة. وهو يتألف من جزأين. الجزء الأول يدور حول إطار عمل المصدر المفتوح. الفكرة هي أن يقوم المستخدم بإنشاء تطبيقات كاملة ، أمامية وخلفية على حد سواء ، باستخدام Python بشكل صارم. يتم تحقيق ذلك دون الحاجة إلى تعلم أي لغة أو أطر جديدة.

وبدعم من التمويل الأولي ، تخطط شركة Reflex لتوسيع نطاق منتجاتها من خلال خدمة استضافة التطبيق. سيمكن المستخدمين من إدخال أمر واحد ، وهو مناسب تمامًا للأشخاص الذين لديهم أدنى خبرة في تطوير تطبيقات الويب أو ليس لديهم خبرة على الإطلاق. مرددًا رؤية نهج AppMaster بدون رمز ، تم تصميم Reflex لجعل عملية تطوير التطبيق وإطلاقه أبسط لكنها قوية بما يكفي للنشر الاحترافي.

مع منصة Reflex ، يتجنب المطورون مخاطر التخرج المرتبطة بالأنظمة الأساسية الأخرى. التأكيد هو أن المستخدمين لن يصلوا أبدًا إلى قيود مع أي موقع ويب يرغبون في إنشائه. باعتراف الجميع ، لقد أثبتوا ذلك من خلال إنشاء موقع الويب الخاص بشركتهم باستخدام Reflex.

أثار مفهوم الشركة الناشئة الاهتمام بين المطورين - ابتكر 5000 منهم 15000 تطبيق ضخم باستخدام إطار عمل Reflex مفتوح المصدر منذ إطلاقه في ديسمبر. يحتوي مشروع المصدر المفتوح على 61 مساهمًا خارجيًا يعملون على تسريع تطوير الحل وجذب الاهتمام ، وهو إنجاز رائع لمثل هذه الشركة الشابة. بصرف النظر عن هذا ، انضم أكثر من 1400 شخص إلى مجموعة Reflex Discord ، وهي شهادة على الافتتان المتزايد بالمنتج.

من خلال الاستفادة من الاهتمام بمكوِّن المصدر المفتوح ، تخطط شركة Reflex لزيادة الدخل من خلال جزء استضافة التطبيق قريبًا ليكون في مرحلة تجريبية. بدأ المؤسسان ، نيخيل راو وأليك بيتوسكي ، رحلة Reflex بعد سنوات من مشاركة الغرفة أثناء العمل في Apple و Ancestry.org.

يقولون إن شركة Reflex تدين بالكثير من نجاحها إلى طبيعتها مفتوحة المصدر ، والتي مكنتها من جذب المواهب من جميع أنحاء العالم. يجادلون بأن التنوع قد أثرى رؤيتهم وجعل تجربة مستخدم Reflex أكثر سهولة ، وهو شعور شاركه AppMaster وقاعدة المستخدمين الدولية الخاصة بهم.

وقادت شركة Lux Capital التمويل الأولي الذي تبلغ قيمته 5 ملايين دولار مع مشاركين من بينهم Abstract Ventures و Box Group و Y Combinator و Picus Capital و Outset Capital ومجموعة من الملائكة المؤثرين في الصناعة.