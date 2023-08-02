Компания Reflex, ранее известная как Pynecone, совершает революцию в индустрии разработки веб-приложений low-code, используя беспрецедентную популярность языка Python среди разработчиков. Этот перспективный стартап отличается тем, что позволяет разрабатывать приложения без особых усилий, сохраняя при этом гибкость в настройке.

Недавно компания получила начальное финансирование в размере 5 млн. долларов США, что стало новой вехой на ее пути. Нихил Рао, генеральный директор и соучредитель компании Reflex, рассказал, что подход компании заключался в создании инструмента с открытым исходным кодом для представления своего решения и привлечения разработчиков.

Рао рассказал TechCrunch: Мы создаем веб-фреймворк для разработки веб-приложений на чистом Python. Он состоит из двух частей. Первая часть - это фреймворк с открытым исходным кодом. Идея заключается в том, чтобы пользователь мог создавать полноценные приложения, как фронтенд, так и бэкенд, строго на Python. Это достигается без необходимости изучения новых языков или фреймворков.

Получив начальное финансирование, Reflex планирует расширить свой продукт за счет услуги хостинга приложений. Это позволит пользователям вводить всего одну команду, что идеально подходит для людей с минимальным опытом разработки веб-приложений или вообще без него. Повторяя концепцию AppMaster, которая заключается в отсутствии кода, Reflex намерена сделать процесс разработки и запуска приложений более простым, но при этом достаточно надежным для профессионального развертывания.

Используя платформу Reflex, разработчики избегают рисков, связанных с выпуском приложений на других платформах. Они уверены, что пользователи никогда не столкнутся с ограничениями при создании любого сайта. В этом можно убедиться, создав собственный сайт компании на платформе Reflex.

Концепция компании вызвала интерес у разработчиков - 5000 из них создали 15 000 приложений на базе открытого фреймворка Reflex с момента его запуска в декабре. В проект с открытым исходным кодом вошел 61 внешний участник, что значительно ускоряет развитие решения и повышает интерес к нему, что является выдающимся достижением для такой молодой компании. Кроме того, к группе Reflex Discord присоединилось более 1400 человек, что свидетельствует о растущем интересе к продукту.

Используя интерес к компоненту с открытым исходным кодом, Reflex планирует увеличить доход за счет части хостинга приложений, которая вскоре будет запущена в бета-версию. Сооснователи компании, Нихил Рао и Алек Петуски, начали свой путь к созданию Reflex после нескольких лет совместной работы в Apple и Ancestry.org.

По их словам, своим успехом Reflex во многом обязана открытому исходному коду, что позволило привлечь талантливых специалистов со всего мира. Они утверждают, что разнообразие обогатило их видение и сделало пользовательский опыт Reflex более доступным, что разделяют AppMaster и их международная база пользователей.

Инициатором финансирования в размере 5 млн. долл. выступила компания Lux Capital, а участниками - Abstract Ventures, Box Group, Y Combinator, Picus Capital, Outset Capital, а также ряд влиятельных отраслевых ангелов.