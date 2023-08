Reflex, wcześniej znany jako Pynecone, rewolucjonizuje branżę tworzenia aplikacji internetowych low-code, wykorzystując bezprecedensową popularność Pythona wśród programistów. Ten obiecujący startup wyróżnia się tym, że umożliwia łatwe tworzenie aplikacji, a jednocześnie zapewnia elastyczność w zakresie dostosowywania.

Firma niedawno pozyskała finansowanie zalążkowe o wartości 5 milionów dolarów, co stanowi nowy kamień milowy w jej podróży. Nikhil Rao, dyrektor generalny i współzałożyciel Reflex, ujawnia, że podejście firmy polegało na stworzeniu narzędzia open source w celu wprowadzenia ich rozwiązania, a tym samym zachęcenia programistów.

Rao powiedział TechCrunch: Konstruujemy framework webowy do wymyślania aplikacji webowych w czystym Pythonie. Składa się on z dwóch części. Część pierwsza dotyczy frameworka open source. Chodzi o to, aby użytkownik mógł tworzyć pełne aplikacje, zarówno front-end, jak i back-end, wyłącznie przy użyciu Pythona. Osiąga się to bez konieczności uczenia się nowych języków lub frameworków.

Wspierany przez fundusze zalążkowe, Reflex planuje rozszerzyć swój produkt o usługę hostingu aplikacji. Umożliwi to użytkownikom wprowadzanie pojedynczego polecenia, idealnie dopasowanego do osób z minimalnym lub zerowym doświadczeniem w tworzeniu aplikacji internetowych. Odzwierciedlając wizję podejścia AppMaster bez kodu, Reflex jest zdeterminowany, aby proces tworzenia i uruchamiania aplikacji był prostszy, ale wystarczająco solidny, aby można go było profesjonalnie wdrożyć.

Dzięki platformie Reflex deweloperzy unikają ryzyka związanego z innymi platformami. Zapewniamy, że użytkownicy nigdy nie napotkają ograniczeń na żadnej stronie internetowej, którą chcą stworzyć. Trzeba przyznać, że zademonstrowali to, budując własną witrynę firmową za pomocą Reflex.

Koncepcja startupu wzbudziła zainteresowanie wśród programistów - 5000 z nich stworzyło aż 15 000 aplikacji przy użyciu frameworka open source Reflex od czasu jego grudniowej premiery. Projekt open source ma 61 zewnętrznych współpracowników, którzy przyspieszają rozwój rozwiązania i zwiększają zainteresowanie, co jest niezwykłym osiągnięciem dla tak młodej firmy. Oprócz tego, ponad 1400 osób dołączyło do grupy Reflex Discord, co świadczy o rosnącej fascynacji produktem.

Wykorzystując zainteresowanie komponentem open-source, Reflex planuje zwiększyć przychody dzięki części hostingowej aplikacji, która wkrótce będzie w wersji beta. Współzałożyciele, Nikhil Rao i Alek Petuskey, rozpoczęli podróż Reflex po latach dzielenia pokoju podczas pracy w Apple i Ancestry.org.

Twierdzą oni, że Reflex w dużej mierze zawdzięcza swój sukces charakterowi open source, który umożliwił mu przyciągnięcie talentów z całego świata. Twierdzą, że różnorodność wzbogaciła ich wizję i sprawiła, że doświadczenie użytkownika Reflex stało się bardziej dostępne, co podziela AppMaster i ich międzynarodowa baza użytkowników.

Finansowanie zalążkowe w wysokości 5 milionów dolarów zostało zainicjowane przez Lux Capital z udziałem Abstract Ventures, Box Group, Y Combinator, Picus Capital, Outset Capital i szeregu wpływowych aniołów branżowych.