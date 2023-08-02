Daha önce Pynecone olarak tanınan Reflex, Python'un geliştiriciler arasındaki benzeri görülmemiş popülaritesini kullanarak low-code web uygulaması geliştirme endüstrisinde devrim yaratıyor. Bu gelecek vaat eden girişim, zahmetsiz uygulama geliştirmeyi mümkün kılarken özelleştirme için esneklik sağlamaya devam ederek kendisini farklı kılıyor.

Şirket kısa süre önce, yolculuğunda yeni bir kilometre taşını işaret ederek 5 milyon dolar değerinde tohum finansmanı sağladı. Reflex'in CEO'su ve kurucu ortağı Nikhil Rao, şirketin yaklaşımının, geliştiricileri cezbederek çözümlerini tanıtmak için açık kaynaklı bir araç oluşturmak olduğunu açıklıyor.

Rao, TechCrunch'a şunları söyledi: Saf Python'da web uygulamaları tasarlamak için bir web çerçevesi oluşturuyoruz. İki bölümden oluşur. Birinci bölüm tamamen açık kaynak çerçevesiyle ilgilidir. Fikir, kullanıcının kesinlikle Python kullanarak hem ön uç hem de arka uç olmak üzere tam uygulamalar oluşturmasıdır. Bu, herhangi bir yeni dil veya çerçeve öğrenmeye gerek kalmadan gerçekleştirilir.

Çekirdek finansmanla desteklenen Reflex, ürününü bir uygulama barındırma hizmetiyle genişletmeyi planlıyor. Kullanıcıların, web uygulaması geliştirme deneyimi çok az olan veya hiç olmayan kişiler için mükemmel şekilde uygun olan tek bir komut girmesine olanak tanır. AppMaster'ın kodsuz yaklaşımının vizyonunu yansıtan Reflex, uygulama geliştirme ve başlatma sürecini daha basit ama profesyonel dağıtım için yeterince sağlam hale getirmeye kararlı.

Reflex'in platformu ile geliştiriciler, diğer platformlarla ilişkili derecelendirme riskinden kaçınırlar. Güvence, kullanıcıların yapmak istedikleri herhangi bir web sitesinde asla sınırlamalara ulaşmayacaklarıdır. Kuşkusuz, bunu Reflex kullanarak kendi şirket web sitelerini oluşturarak kanıtladılar.

Başlangıç ​​konsepti, geliştiriciler arasında ilgi uyandırdı - 5000 geliştirici, Aralık lansmanından bu yana Reflex'in açık kaynak çerçevesini kullanarak tam 15.000 uygulama hazırladı. Açık kaynak projesinde, çözümün gelişimini hızlandıran ve ilgi uyandıran 61 dış katılımcı var, bu kadar genç bir şirket için dikkate değer bir başarı. Bunun dışında 1400'den fazla kişi, ürüne artan hayranlığın bir kanıtı olan Reflex Discord grubuna katıldı.

Reflex, açık kaynak bileşenine olan ilgiden yararlanarak, yakında beta sürümüne girecek olan uygulama barındırma bölümüyle geliri artırmayı planlıyor. Kurucu ortaklar Nikhil Rao ve Alek Petuskey, Apple ve Ancestry.org'da çalışırken yıllarca aynı odayı paylaştıktan sonra Reflex yolculuğuna başladılar.

Reflex'in başarısının çoğunu, dünyanın her yerinden yetenekleri çekmesini sağlayan açık kaynak doğasına borçlu olduğunu söylüyorlar. Çeşitliliğin vizyonlarını zenginleştirdiğini ve Reflex'in kullanıcı deneyimini daha erişilebilir hale getirdiğini savunuyorlar; bu, AppMaster ve uluslararası kullanıcı tabanlarının paylaştığı bir duygu.

5 milyon $'lık başlangıç ​​fonuna, Abstract Ventures, Box Group, Y Combinator, Picus Capital, Outset Capital ve bir dizi etkili endüstri meleğinin dahil olduğu katılımcılarla Lux Capital öncülük etti.