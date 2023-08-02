Reflex 以前的名称是 Pynecone，它利用 Python 在开发人员中的空前普及，正在彻底改变low-code 网络应用程序开发行业。这家前途无量的初创公司的与众不同之处在于，它既能毫不费力地开发应用程序，又能灵活地进行定制。

该公司最近获得了价值 500 万美元的种子基金，标志着其发展历程又迈上了一个新的里程碑。Reflex 首席执行官兼联合创始人尼基尔-拉奥（Nikhil Rao）透露，公司的做法是建立一个开源工具来介绍他们的解决方案，从而吸引开发者。

Rao 告诉 TechCrunch：我们正在构建一个网络框架，用于用纯 Python 语言设计网络应用程序。它由两部分组成。第一部分是开源框架。我们的想法是，用户可以严格使用 Python 创建完整的应用程序，包括前端和后端。用户无需学习任何新的语言或框架，即可实现这一目标。

在种子基金的支持下，Reflex 计划通过应用程序托管服务来扩展其产品。用户只需输入一个命令，就能完成应用程序的开发，非常适合没有或仅有极少网络应用程序开发经验的用户。Reflex 与AppMaster 的无代码方法不谋而合，决心让应用程序的开发和发布过程变得更简单，但又足够强大，可以进行专业部署。

通过 Reflex 平台，开发人员可以避免与其他平台相关的毕业风险。他们保证，用户在制作任何网站时都不会受到任何限制。诚然，他们已经通过使用 Reflex 建立自己的公司网站证明了这一点。

这家初创公司的理念激起了开发人员的兴趣--自 12 月推出 Reflex 开源框架以来，已有 5000 名开发人员使用 Reflex 制作了多达 15000 个应用程序。该开源项目有 61 位外部贡献者，加快了解决方案的开发速度，并提高了开发者的兴趣，这对于一家如此年轻的公司来说是一项了不起的成就。除此之外，还有 1400 多人加入了 Reflex Discord 群组，这足以证明人们对该产品的兴趣与日俱增。

Reflex 计划利用人们对开源组件的兴趣，通过即将推出测试版的应用程序托管部分增加收入。联合创始人尼基尔-拉奥（Nikhil Rao）和亚历克-佩塔斯基（Alek Petuskey）在苹果公司和 Ancestry.org 工作期间，经过多年的交流，开始了 Reflex 的历程。

他们表示，Reflex 的成功在很大程度上归功于其开放源代码的性质，这使其能够吸引来自世界各地的人才。他们认为，多样性丰富了他们的愿景，使 Reflex 的用户体验更易于访问，AppMaster 和他们的国际用户群也有同感。

这笔价值500万美元的种子基金由Lux Capital牵头，参与方包括Abstract Ventures、Box Group、Y Combinator、Picus Capital、Outset Capital以及一系列有影响力的行业天使投资人。