A Reflex, anteriormente conhecida como Pynecone, está a revolucionar a indústria de desenvolvimento de aplicações web low-code, utilizando a popularidade sem precedentes do Python entre os programadores. Esta promissora startup se diferencia por permitir o desenvolvimento de aplicativos sem esforço, mas ainda permitindo flexibilidade para personalização.

A empresa garantiu recentemente um financiamento inicial no valor de 5 milhões de dólares, marcando um novo marco na sua jornada. Nikhil Rao, o CEO e cofundador da Reflex, revela que a abordagem da empresa foi estabelecer uma ferramenta de código aberto para apresentar a sua solução, atraindo assim os programadores.

Rao disse ao TechCrunch: Estamos a construir uma estrutura web para conceber aplicações web em Python puro. Ele consiste em duas partes. A primeira parte é toda sobre a estrutura de código aberto. A ideia é que o utilizador crie aplicações completas, tanto front-end como back-end, usando estritamente Python. Isto é conseguido sem a necessidade de aprender quaisquer novas linguagens ou estruturas.

Com o apoio do financiamento inicial, a Reflex planeia alargar o seu produto com um serviço de alojamento de aplicações. Este serviço permitirá que os utilizadores introduzam um único comando, perfeitamente adequado para pessoas com pouca ou nenhuma experiência de desenvolvimento de aplicações Web. Fazendo eco da visão da abordagem sem código da AppMaster, a Reflex está determinada a tornar o processo de desenvolvimento e lançamento de aplicações mais simples, mas suficientemente robusto para uma implementação profissional.

Com a plataforma da Reflex, os programadores evitam o risco de graduação associado a outras plataformas. A garantia é que os utilizadores nunca atingirão limitações com qualquer sítio Web que desejem criar. É certo que o demonstraram ao construírem o sítio Web da sua própria empresa utilizando a Reflex.

O conceito da startup despertou interesse entre os programadores - 5000 deles criaram umas impressionantes 15.000 aplicações utilizando a estrutura de código aberto do Reflex desde o seu lançamento em dezembro. O projeto de código aberto tem 61 colaboradores externos que aceleram o desenvolvimento da solução e despertam o interesse, um feito notável para uma empresa tão jovem. Para além disso, mais de 1400 pessoas aderiram ao grupo Reflex Discord, um testemunho do crescente fascínio pelo produto.

Ao capitalizar o interesse na componente de código aberto, a Reflex planeia gerar receitas com a parte de alojamento da aplicação, que em breve estará em fase beta. Os co-fundadores, Nikhil Rao e Alek Petuskey, iniciaram a jornada da Reflex após anos de partilha de espaço enquanto trabalhavam na Apple e na Ancestry.org.

Dizem que a Reflex deve muito do seu sucesso à sua natureza de código aberto, que lhe permitiu atrair talentos de todo o mundo. Defendem que a diversidade enriqueceu a sua visão e tornou a experiência de utilização do Reflex mais acessível, um sentimento partilhado por AppMaster e pela sua base de utilizadores internacionais.

O financiamento inicial de 5 milhões de dólares foi liderado pela Lux Capital, com participantes que incluíram a Abstract Ventures, Box Group, Y Combinator, Picus Capital, Outset Capital e uma linha de anjos influentes do sector.