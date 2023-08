Reflex, voorheen bekend als Pynecone, brengt een revolutie teweeg in de low-code web app-ontwikkelingsindustrie door gebruik te maken van de ongekende populariteit van Python onder ontwikkelaars. Deze veelbelovende startup onderscheidt zichzelf door moeiteloze app-ontwikkeling mogelijk te maken en toch flexibiliteit voor maatwerk te bieden.

Het bedrijf heeft onlangs een zaaikapitaal van $5 miljoen binnengehaald, wat een nieuwe mijlpaal op zijn reis markeert. Nikhil Rao, de CEO en medeoprichter van Reflex, onthult dat de aanpak van het bedrijf was om een open source tool te ontwikkelen om hun oplossing te introduceren en zo ontwikkelaars te verleiden.

Rao vertelde TechCrunch: We bouwen een webframework voor het bedenken van webapps in pure Python. Het bestaat uit twee delen. Deel één gaat over het open source framework. Het idee is dat de gebruiker volledige applicaties kan maken, zowel front-end als back-end, uitsluitend met Python. Dit wordt bereikt zonder de noodzaak om nieuwe talen of frameworks te leren.

Gesteund door de seed funding is Reflex van plan om zijn product uit te breiden met een app hosting service. Het zal gebruikers in staat stellen om een enkele opdracht in te voeren, perfect geschikt voor mensen met minimale of geen ervaring in het ontwikkelen van webapps. Reflex volgt de visie van AppMaster's no-code benadering en is vastbesloten om het proces van app-ontwikkeling en -lancering eenvoudiger te maken, maar toch robuust genoeg voor professionele implementatie.

Met het platform van Reflex vermijden ontwikkelaars het afstudeerrisico dat geassocieerd wordt met andere platformen. De zekerheid is dat gebruikers nooit beperkingen zullen ondervinden bij elke website die ze willen maken. Toegegeven, ze hebben dit aangetoond door hun eigen bedrijfswebsite te bouwen met Reflex.

Het concept van de startup heeft de interesse gewekt van ontwikkelaars - 5000 van hen hebben sinds de lancering in december maar liefst 15.000 apps gemaakt met het open source framework van Reflex. Het open source project heeft 61 externe bijdragers die de ontwikkeling van de oplossing versnellen en de interesse aanwakkeren, een opmerkelijke prestatie voor zo'n jong bedrijf. Daarnaast hebben meer dan 1400 mensen zich aangesloten bij de Reflex Discord groep, een bewijs van de groeiende fascinatie voor het product.

Door te profiteren van de interesse in de open-source component, is Reflex van plan om inkomsten te genereren met het app hosting gedeelte dat binnenkort in bèta gaat. De medeoprichters, Nikhil Rao en Alek Petuskey, begonnen de reis van Reflex na jaren van gedeelde ruimte tijdens hun werk bij Apple en Ancestry.org.

Ze zeggen dat Reflex veel van zijn succes te danken heeft aan zijn open source karakter, waardoor het talent van over de hele wereld kon aantrekken. Ze stellen dat diversiteit hun visie heeft verrijkt en de gebruikerservaring van Reflex toegankelijker heeft gemaakt, een gevoel dat AppMaster en hun internationale gebruikersbasis deelden.

De $ 5 miljoen zaaifinanciering werd aangevoerd door Lux Capital met deelnemers als Abstract Ventures, Box Group, Y Combinator, Picus Capital, Outset Capital en een reeks invloedrijke industry angels.