Reflex, früher bekannt als Pynecone, revolutioniert die low-code Web-App-Entwicklungsbranche, indem es sich die beispiellose Popularität von Python unter Entwicklern zunutze macht. Dieses vielversprechende Startup zeichnet sich dadurch aus, dass es eine mühelose App-Entwicklung ermöglicht und dennoch Flexibilität für Anpassungen bietet.

Das Unternehmen sicherte sich vor kurzem eine Anschubfinanzierung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar, was einen neuen Meilenstein auf seinem Weg darstellt. Nikhil Rao, CEO und Mitbegründer von Reflex, verrät, dass der Ansatz des Unternehmens darin bestand, ein Open-Source-Tool zu entwickeln, um seine Lösung vorzustellen und so Entwickler anzulocken.

Rao sagte gegenüber TechCrunch: Wir bauen ein Web-Framework für die Entwicklung von Webanwendungen in reinem Python. Es besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil geht es um das Open-Source-Framework. Die Idee ist, dass der Benutzer vollständige Anwendungen, sowohl Front-End als auch Back-End, ausschließlich mit Python erstellen kann. Dies wird erreicht, ohne dass neue Sprachen oder Frameworks erlernt werden müssen.

Mit der Startfinanzierung im Rücken plant Reflex, sein Produkt um einen App-Hosting-Service zu erweitern. Dieser wird es den Nutzern ermöglichen, einen einzigen Befehl einzugeben, der sich perfekt für Personen mit minimaler oder gar keiner Erfahrung in der Entwicklung von Webanwendungen eignet. In Anlehnung an die Vision des No-Code-Ansatzes von AppMaster ist Reflex entschlossen, den Prozess der App-Entwicklung und -Einführung zu vereinfachen und dennoch robust genug für einen professionellen Einsatz zu machen.

Mit der Reflex-Plattform vermeiden Entwickler das mit anderen Plattformen verbundene Graduierungsrisiko. Sie können sich darauf verlassen, dass die Nutzer bei der Erstellung einer Website niemals an Grenzen stoßen. Zugegeben, sie haben dies durch die Erstellung ihrer eigenen Unternehmenswebsite mit Reflex bewiesen.

Das Konzept des Start-ups hat das Interesse von Entwicklern geweckt - 5000 von ihnen haben seit dem Start im Dezember satte 15.000 Anwendungen mit dem Open-Source-Framework von Reflex erstellt. Das Open-Source-Projekt hat 61 externe Mitwirkende, die die Entwicklung der Lösung beschleunigen und das Interesse steigern - eine bemerkenswerte Leistung für ein so junges Unternehmen. Darüber hinaus sind über 1400 Personen der Reflex Discord-Gruppe beigetreten, was die wachsende Faszination für das Produkt beweist.

Durch die Ausnutzung des Interesses an der Open-Source-Komponente plant Reflex, mit dem App-Hosting-Teil, der sich bald in der Betaphase befindet, Einnahmen zu erzielen. Die Mitbegründer Nikhil Rao und Alek Petuskey begannen die Entwicklung von Reflex, nachdem sie jahrelang bei Apple und Ancestry.org gearbeitet hatten.

Sie sagen, dass Reflex einen Großteil seines Erfolges seinem Open-Source-Charakter verdankt, der es ihm ermöglicht hat, Talente aus der ganzen Welt anzuziehen. Sie argumentieren, dass die Vielfalt ihre Vision bereichert und die Benutzererfahrung von Reflex zugänglicher gemacht hat, ein Gefühl, das AppMaster und ihre internationale Benutzerbasis teilen.

Die 5-Millionen-Dollar-Startfinanzierung wurde von Lux Capital angeführt, zu den Teilnehmern gehörten Abstract Ventures, Box Group, Y Combinator, Picus Capital, Outset Capital und eine Reihe von einflussreichen Industrie-Angels.