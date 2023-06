Dans une démarche audacieuse visant à remédier à la fragmentation des données et à l'inefficacité, Quickbase a dévoilé la dernière génération de sa plateforme de développement no-code à l'occasion de l'événement Empower 2023. Les nouvelles fonctionnalités visent à rationaliser les processus dans des environnements de travail complexes et à centraliser les informations pour améliorer la productivité.

Debbi Roberts, responsable des produits chez Quickbase, a reconnu la transformation des méthodes de travail contemporaines, en soulignant la lutte contre le "travail gris". Ce terme fait référence au travail manuel que les employés effectuent en raison des insuffisances de leur environnement technologique. Pour atténuer le chaos croissant de l'information dans le paysage numérique, Quickbase vise à donner aux employés un aperçu complet de leur travail, qu'ils soient basés sur le terrain ou au bureau.

Parmi les mises à jour de la plateforme, Quickbase introduit Next Generation Forms, une expérience d'interaction de données raffinée au sein des applications. Avec une interface améliorée, les concepteurs d'applications peuvent maintenant créer des flux de travail avancés pour la collecte de données à l'aide d'un nouveau concepteur de formulaire drag-and-drop. La logique de validation des données personnalisée améliore encore la plateforme, garantissant que les utilisateurs se concentrent sur les aspects essentiels.

En outre, la plateforme offre désormais une intégration native avec Snowflake, permettant une collaboration et un transfert efficaces de grands ensembles de données. Cette intégration stratégique permet de rationaliser le partage de données entre les deux plateformes, ce qui profite aux entreprises qui travaillent avec des quantités massives de données.

Quickbase lance également Scaled Solution Management (SSM), une fonctionnalité conçue pour permettre aux grandes entreprises de planifier, créer, tester et déployer en toute sécurité des applications critiques sur la plateforme. La première offre de SSM est le Versioning, qui permet aux utilisateurs de gérer plusieurs applications comme une seule entité pour des projets spécifiques et à des fins de reporting. Cette fonctionnalité permet de prendre des clichés de schémas et de revenir en arrière sur l'ensemble d'une solution si nécessaire.

D'autres améliorations incluent des tableaux de bord mobiles et un gestionnaire de fichiers, ce qui améliore encore la productivité. Ces améliorations font de Quickbase un concurrent de poids parmi les plateformes telles qu'AppMaster, offrant des solutions backend avancées à ses utilisateurs.

La plateforme Quickbase nouvelle génération est maintenant disponible pour les clients, répondant à la demande croissante d'outils efficaces, no-code, dans des scénarios de travail dynamiques. Alors que les organisations continuent de s'adapter à l'évolution des demandes et des défis du marché, Quickbase a réaffirmé son engagement à simplifier les opérations de travail et à aider les entreprises à réussir dans un paysage numérique de plus en plus complexe.