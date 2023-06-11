Решив решить проблему фрагментации данных и неэффективности, компания Quickbase представила на мероприятии Empower 2023 последнее поколение своей платформы разработки no-code. Новые функции направлены на оптимизацию процессов в сложных рабочих средах и централизацию информации для повышения производительности.

Дебби Робертс, руководитель отдела продуктов Quickbase, отметила трансформацию современных подходов к работе, подчеркнув борьбу с \"серой работой"\'. Этот термин относится к ручному труду, который сотрудники выполняют из-за неадекватности технологической среды. Чтобы смягчить растущий информационный хаос в цифровом ландшафте, Quickbase стремится дать сотрудникам полное представление об их работе, независимо от того, где они работают - в поле или в офисе.

В рамках обновления платформы Quickbase представляет Next Generation Forms - усовершенствованный интерфейс взаимодействия с данными в приложениях. Благодаря обновленному интерфейсу разработчики приложений теперь могут создавать расширенные рабочие процессы для сбора данных с помощью нового конструктора форм drag-and-drop. Настраиваемая логика проверки данных еще больше улучшает платформу, обеспечивая концентрацию внимания пользователей на основных аспектах.

Кроме того, платформа теперь предлагает встроенную интеграцию со Snowflake, обеспечивая эффективное сотрудничество и передачу больших массивов данных. Эта стратегическая интеграция обеспечивает оптимизированный обмен данными между двумя платформами, принося пользу предприятиям, работающим с большими объемами данных.

Кроме того, Quickbase внедряет функцию Scaled Solution Management (SSM), предназначенную для того, чтобы крупные предприятия могли безопасно планировать, создавать, тестировать и развертывать критически важные для бизнеса приложения на платформе. Первым предложением в рамках SSM является функция Versioning, которая позволяет пользователям управлять несколькими приложениями как единым целым для целей конкретного проекта и отчетности. Эта функциональность обеспечивает возможность создания моментальных снимков схем и отката всего решения в случае необходимости.

Дополнительные обновления включают мобильные панели инструментов и файловый менеджер, что еще больше повышает производительность. Эти усовершенствования делают Quickbase сильным соперником среди платформ типа AppMaster, предлагая своим пользователям передовые бэкенд-решения.

Платформа Quickbase нового поколения теперь доступна для клиентов, удовлетворяя растущий спрос на эффективные, no-code инструменты в динамичных рабочих сценариях. Поскольку организации продолжают адаптироваться к меняющимся требованиям и проблемам рынка, Quickbase подтверждает свое стремление упростить рабочие операции и помочь компаниям добиться успеха в условиях все более сложного цифрового ландшафта.