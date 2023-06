Num movimento ousado para abordar a fragmentação de dados e ineficiências, a Quickbase revelou a última geração da sua plataforma de desenvolvimento no-code no evento Empower 2023. As novas funcionalidades têm como objectivo simplificar os processos em ambientes de trabalho complexos e centralizar a informação para melhorar a produtividade.

Debbi Roberts, chefe de produto da Quickbase, reconheceu a transformação nas abordagens de trabalho contemporâneas, destacando a luta contra o \'trabalho cinzento\'. Este termo refere-se ao trabalho manual que os funcionários realizam devido a inadequações no seu ambiente tecnológico. Para atenuar o crescente caos de informação no panorama digital, a Quickbase tem como objectivo dar aos funcionários uma visão abrangente do seu trabalho, quer estejam no terreno ou no escritório.

Incluído nas actualizações da plataforma, o Quickbase apresenta o Next Generation Forms, uma experiência de interacção de dados refinada nas aplicações. Com uma interface atualizada, os criadores de aplicativos agora podem criar fluxos de trabalho avançados para coleta de dados usando um novo designer de formulários drag-and-drop. A lógica de validação de dados personalizada melhora ainda mais a plataforma, garantindo que os utilizadores se concentram em aspectos essenciais.

Além disso, a plataforma oferece agora uma integração nativa com o Snowflake, permitindo uma colaboração e transferência eficientes de grandes conjuntos de dados. Esta integração estratégica proporciona uma partilha de dados simplificada entre as duas plataformas, beneficiando as empresas que trabalham com grandes quantidades de dados.

Além disso, o Quickbase lança o Scaled Solution Management (SSM), um recurso projetado para permitir que grandes empresas planejem, criem, testem e implementem com segurança aplicativos críticos para os negócios na plataforma. A oferta inicial do SSM é o Versionamento, que permite aos usuários gerenciar vários aplicativos como uma única entidade para fins de relatórios e projetos específicos. Esta funcionalidade fornece a capacidade de tirar instantâneos de esquemas e reverter uma solução inteira quando necessário.

Outras atualizações incluem painéis de controle móveis e um gerenciador de arquivos, aumentando ainda mais a produtividade. Essas melhorias apresentam o Quickbase como um forte concorrente entre plataformas como o AppMaster, oferecendo soluções avançadas de back-end para seus usuários.

A plataforma Quickbase de última geração já está disponível para os clientes, atendendo à crescente demanda por ferramentas eficientes e no-code em cenários de trabalho dinâmicos. Como as organizações continuam a se adaptar às demandas e aos desafios do mercado em constante evolução, a Quickbase reafirmou seu compromisso de simplificar as operações de trabalho e ajudar as empresas a ter sucesso em um cenário digital cada vez mais complexo.