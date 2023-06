Um der Datenfragmentierung und Ineffizienz entgegenzuwirken, hat Quickbase auf der Veranstaltung Empower 2023 die neueste Generation seiner Entwicklungsplattform no-code vorgestellt. Die neuen Funktionen zielen darauf ab, Prozesse in komplexen Arbeitsumgebungen zu rationalisieren und Informationen für eine verbesserte Produktivität zu zentralisieren.

Debbi Roberts, Head of Product bei Quickbase, würdigte den Wandel in der heutigen Arbeitswelt und hob den Kampf gegen die "graue Arbeit" hervor. Dieser Begriff bezieht sich auf die manuelle Arbeit, die Mitarbeiter aufgrund von Unzulänglichkeiten in ihrer technologischen Umgebung verrichten. Um das wachsende Informationschaos in der digitalen Landschaft zu entschärfen, zielt Quickbase darauf ab, Mitarbeitern einen umfassenden Einblick in ihre Arbeit zu geben, egal ob sie im Außendienst oder im Büro arbeiten.

Im Rahmen der Plattform-Updates führt Quickbase Next Generation Forms ein, ein verbessertes Dateninteraktionserlebnis innerhalb von Anwendungen. Mit einer verbesserten Benutzeroberfläche können App-Entwickler jetzt erweiterte Workflows für die Datenerfassung mit einem neuen drag-and-drop Formular-Designer erstellen. Eine benutzerdefinierte Datenvalidierungslogik verbessert die Plattform weiter und stellt sicher, dass sich die Benutzer auf das Wesentliche konzentrieren.

Außerdem bietet die Plattform jetzt eine native Integration mit Snowflake, die eine effiziente Zusammenarbeit und Übertragung großer Datensätze ermöglicht. Diese strategische Integration ermöglicht einen optimierten Datenaustausch zwischen den beiden Plattformen, was Unternehmen zugute kommt, die mit großen Datenmengen arbeiten.

Außerdem führt Quickbase das Scaled Solution Management (SSM) ein, eine Funktion, die es großen Unternehmen ermöglichen soll, geschäftskritische Anwendungen auf der Plattform sicher zu planen, zu erstellen, zu testen und bereitzustellen. Das erste Angebot im Rahmen von SSM ist Versioning, mit dem Benutzer mehrere Anwendungen als eine einzige Einheit für projektspezifische und Berichtszwecke verwalten können. Diese Funktionalität bietet die Möglichkeit, Snapshots von Schemata zu erstellen und bei Bedarf ein Rollback der gesamten Lösung durchzuführen.

Weitere Upgrades umfassen mobile Dashboards und einen Dateimanager, die die Produktivität weiter steigern. Diese Verbesserungen machen Quickbase zu einem starken Konkurrenten von Plattformen wie AppMaster, der seinen Benutzern fortschrittliche Backend-Lösungen bietet.

Die Quickbase-Plattform der nächsten Generation ist jetzt für Kunden verfügbar und erfüllt die steigende Nachfrage nach effizienten no-code Tools in dynamischen Arbeitsszenarien. Quickbase hat sein Engagement bekräftigt, Arbeitsabläufe zu vereinfachen und Unternehmen dabei zu helfen, in einer zunehmend komplexen digitalen Landschaft erfolgreich zu sein, während sich Organisationen weiterhin an die sich verändernden Marktanforderungen und Herausforderungen anpassen.