为了解决数据分散和效率低下的问题，Quickbase在Empower 2023活动中披露了其最新一代no-code 开发平台。新功能旨在简化复杂工作环境中的流程，集中信息以提高生产力。

Quickbase的产品负责人Debbi Roberts承认当代工作方式的转变，强调了与 "灰色工作 "的斗争。这个术语指的是员工由于技术环境的不完善而进行的手工劳动。为了缓解数字环境中日益严重的信息混乱，Quickbase旨在让员工全面了解他们的工作，无论是在现场还是在办公室。

在平台更新中，Quickbase推出了下一代表格，这是一种在应用程序中精炼的数据交互体验。通过升级的界面，应用程序构建者现在可以使用一个新的drag-and-drop 表单设计器来创建先进的数据收集工作流程。自定义数据验证逻辑进一步增强了该平台，确保用户专注于重要方面。

此外，该平台现在提供与Snowflake的原生集成，实现了大型数据集的高效协作和传输。这种战略整合在两个平台之间提供了简化的数据共享，使处理大量数据的企业受益。

此外，Quickbase还推出了扩展解决方案管理（SSM），该功能旨在使大型企业能够在该平台上安全地计划、创建、测试和部署关键业务应用程序。SSM的最初产品是版本管理，它允许用户将多个应用程序作为一个单一实体进行管理，以满足特定项目和报告的需要。这一功能提供了快照模式的能力，必要时可以回滚整个解决方案。

其他升级包括移动仪表板和文件管理器，进一步提高了生产力。这些改进使Quickbase成为AppMaster等平台的有力竞争者，为其用户提供了先进的后台解决方案。

新一代Quickbase平台现已向客户提供，满足了动态工作场景中对高效、no-code 工具不断增长的需求。随着企业不断适应不断变化的市场需求和挑战，Quickbase重申其致力于简化工作操作，帮助企业在日益复杂的数字环境中取得成功。