Quickbase, veri parçalanması ve verimsizlikleri ele almak için cesur bir hareketle Empower 2023 etkinliğinde no-code geliştirme platformunun en yeni neslini tanıttı. Yeni özellikler, karmaşık çalışma ortamlarındaki süreçleri kolaylaştırmayı ve üretkenliği artırmak için bilgileri merkezileştirmeyi amaçlıyor.

Quickbase ürün başkanı Debbi Roberts, çağdaş çalışma yaklaşımlarındaki dönüşümü kabul ederek, \'gri çalışma\' ile mücadeleye dikkat çekti. Bu terim, çalışanların teknolojik ortamlarındaki yetersizlikler nedeniyle üstlendikleri el emeğini ifade ediyor. Quickbase, dijital ortamda büyüyen bilgi kaosunu azaltmak için ister sahada ister ofiste olsun, çalışanlara işleriyle ilgili kapsamlı bir fikir vermeyi amaçlıyor.

Platform güncellemelerine dahil olan Quickbase, uygulamalar içinde iyileştirilmiş bir veri etkileşimi deneyimi olan Yeni Nesil Formları sunar. Yükseltilmiş bir arabirimle, uygulama oluşturucular artık yeni bir drag-and-drop form tasarımcısını kullanarak veri toplama için gelişmiş iş akışları oluşturabilir. Özel veri doğrulama mantığı, platformu daha da geliştirerek kullanıcıların temel yönlere odaklanmasını sağlar.

Ayrıca, platform artık Snowflake ile yerel entegrasyon sunarak büyük veri kümelerinin verimli işbirliğine ve aktarımına olanak tanıyor. Bu stratejik entegrasyon, iki platform arasında kolaylaştırılmış veri paylaşımı sağlayarak büyük miktarda veriyle çalışan işletmelere fayda sağlar.

Ayrıca Quickbase, büyük kuruluşların iş açısından kritik uygulamaları platformda güvenli bir şekilde planlamasını, oluşturmasını, test etmesini ve dağıtmasını sağlamak için tasarlanmış bir özellik olan Ölçekli Çözüm Yönetimi'ni (SSM) kullanıma sunar. SSM kapsamındaki ilk teklif, kullanıcıların birden çok uygulamayı projeye özgü ve raporlama amaçları için tek bir varlık olarak yönetmesine olanak tanıyan Sürüm Oluşturma'dır. Bu işlevsellik, şemaların anlık görüntüsünü alma ve gerektiğinde tüm çözümü geri alma yeteneği sağlar.

Ek yükseltmeler, üretkenliği daha da artıran mobil panoları ve bir dosya yöneticisini içerir. Bu iyileştirmeler, Quickbase AppMaster gibi platformlar arasında güçlü bir yarışmacı olarak sunuyor ve kullanıcıları için gelişmiş arka uç çözümleri sunuyor.

Dinamik çalışma senaryolarında verimli, no-code araçlara yönelik artan talebi karşılayan yeni nesil Quickbase platformu artık müşterilerin kullanımına sunuldu. Kuruluşlar gelişen pazar taleplerine ve zorluklarına uyum sağlamaya devam ederken Quickbase iş operasyonlarını basitleştirme ve şirketlerin giderek daha karmaşık hale gelen dijital ortamda başarılı olmasına yardımcı olma taahhüdünü yeniden teyit etti.