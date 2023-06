In een gewaagde zet om de fragmentatie en inefficiëntie van gegevens aan te pakken, onthulde Quickbase tijdens het Empower 2023-evenement de nieuwste generatie van zijn no-code ontwikkelplatform. De nieuwe functies zijn bedoeld om processen binnen complexe werkomgevingen te stroomlijnen en informatie te centraliseren voor een hogere productiviteit.

Debbi Roberts, hoofd productontwikkeling bij Quickbase, erkende de transformatie in hedendaagse werkbenaderingen en benadrukte de strijd tegen 'grijs werk'. Deze term verwijst naar het handwerk dat werknemers verrichten als gevolg van tekortkomingen in hun technologische omgeving. Om de groeiende informatiechaos in het digitale landschap te beperken, wil Quickbase werknemers een uitgebreid inzicht geven in hun werk, of ze nu in het veld werken of op kantoor.

In de updates van het platform introduceert Quickbase Next Generation Forms, een verfijnde gegevensinteractie-ervaring binnen applicaties. Met een verbeterde interface kunnen app-bouwers nu geavanceerde workflows maken voor het verzamelen van gegevens met behulp van een nieuwe drag-and-drop formulierontwerper. Aangepaste logica voor gegevensvalidatie verbetert het platform verder, zodat gebruikers zich kunnen concentreren op essentiële aspecten.

Daarnaast biedt het platform nu native integratie met Snowflake, waardoor efficiënte samenwerking en overdracht van grote datasets mogelijk is. Deze strategische integratie zorgt voor een gestroomlijnde uitwisseling van gegevens tussen de twee platformen, wat voordelig is voor bedrijven die met grote hoeveelheden gegevens werken.

Quickbase lanceert ook Scaled Solution Management (SSM), een functie die is ontworpen om grote bedrijven veilig te laten plannen, creëren, testen en bedrijfskritische apps te implementeren op het platform. Het eerste aanbod onder SSM is Versioning, waarmee gebruikers meerdere applicaties kunnen beheren als een enkele entiteit voor projectspecifieke en rapportagedoeleinden. Deze functionaliteit biedt de mogelijkheid om snapshots te maken van schema's en een volledige oplossing terug te draaien als dat nodig is.

Aanvullende upgrades zijn onder andere mobiele dashboards en een bestandsbeheerder, die de productiviteit verder verhogen. Met deze verbeteringen is Quickbase een sterke concurrent tussen platforms als AppMaster, dat geavanceerde backendoplossingen biedt voor zijn gebruikers.

Het next-gen Quickbase platform is nu beschikbaar voor klanten en komt tegemoet aan de stijgende vraag naar efficiënte, no-code tools in dynamische werkscenario's. Omdat organisaties zich blijven aanpassen aan de veranderende eisen en uitdagingen van de markt, heeft Quickbase opnieuw bevestigd dat het zich wil inzetten om de werkprocessen te vereenvoudigen en bedrijven te helpen slagen in een steeds complexer digitaal landschap.