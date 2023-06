In una mossa coraggiosa per affrontare la frammentazione dei dati e le inefficienze, Quickbase ha rivelato l'ultima generazione della sua piattaforma di sviluppo no-code all'evento Empower 2023. Le nuove funzionalità mirano a snellire i processi all'interno di ambienti di lavoro complessi e a centralizzare le informazioni per migliorare la produttività.

Debbi Roberts, responsabile di prodotto di Quickbase, ha riconosciuto la trasformazione degli approcci lavorativi contemporanei, sottolineando la lotta contro il "lavoro grigio". Questo termine si riferisce al lavoro manuale che i dipendenti intraprendono a causa delle inadeguatezze del loro ambiente tecnologico. Per mitigare il crescente caos informativo nel panorama digitale, Quickbase mira a fornire ai dipendenti una visione completa del loro lavoro, sia sul campo che in ufficio.

Tra gli aggiornamenti della piattaforma, Quickbase introduce Next Generation Forms, una raffinata esperienza di interazione con i dati all'interno delle applicazioni. Con un'interfaccia aggiornata, i costruttori di applicazioni possono ora creare flussi di lavoro avanzati per la raccolta dei dati utilizzando un nuovo form designer drag-and-drop. La logica di convalida dei dati personalizzata migliora ulteriormente la piattaforma, assicurando che gli utenti si concentrino sugli aspetti essenziali.

Inoltre, la piattaforma offre ora un'integrazione nativa con Snowflake, consentendo una collaborazione e un trasferimento efficienti di grandi serie di dati. Questa integrazione strategica fornisce una condivisione semplificata dei dati tra le due piattaforme, a vantaggio delle aziende che lavorano con enormi quantità di dati.

Inoltre, Quickbase lancia Scaled Solution Management (SSM), una funzionalità progettata per consentire alle grandi imprese di pianificare, creare, testare e distribuire in modo sicuro le applicazioni business-critical sulla piattaforma. L'offerta iniziale di SSM è il Versioning, che consente agli utenti di gestire più applicazioni come un'unica entità per scopi specifici di progetto e di reporting. Questa funzionalità offre la possibilità di creare snapshot degli schemi e di eseguire il rollback di un'intera soluzione quando necessario.

Ulteriori aggiornamenti includono dashboard mobili e un file manager, per migliorare ulteriormente la produttività. Questi miglioramenti fanno di Quickbase un concorrente forte tra le piattaforme come AppMaster, offrendo soluzioni di backend avanzate per i suoi utenti.

La piattaforma Quickbase di nuova generazione è ora disponibile per i clienti e soddisfa la crescente domanda di strumenti efficienti e no-code in scenari di lavoro dinamici. Mentre le organizzazioni continuano ad adattarsi all'evoluzione delle richieste e delle sfide del mercato, Quickbase ha riaffermato il suo impegno a semplificare le operazioni di lavoro e ad aiutare le aziende ad avere successo in un panorama digitale sempre più complesso.