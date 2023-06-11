في خطوة جريئة لمعالجة تجزئة البيانات وعدم الكفاءة ، كشفت Quickbase عن أحدث جيل من نظامها الأساسي للتطوير no-code في حدث Empower 2023. تهدف الميزات الجديدة إلى تبسيط العمليات داخل بيئات العمل المعقدة وجعل المعلومات مركزية لتحسين الإنتاجية.

أقرت ديبي روبرتس ، رئيسة المنتج في Quickbase ، بالتحول في مناهج العمل المعاصرة ، وسلطت الضوء على النضال ضد "العمل الرمادي". يشير هذا المصطلح إلى العمل اليدوي الذي يقوم به موظفو العمل اليدوي بسبب أوجه القصور في بيئتهم التكنولوجية. للتخفيف من فوضى المعلومات المتزايدة في المشهد الرقمي ، تهدف Quickbase إلى منح الموظفين نظرة شاملة حول عملهم ، سواء كان ذلك في الميدان أو في المكتب.

مدرج في تحديثات النظام الأساسي ، يقدم Quickbase نماذج الجيل التالي ، وهي تجربة تفاعل بيانات محسّنة داخل التطبيقات. باستخدام واجهة تمت ترقيتها ، يمكن لمنشئي التطبيقات الآن إنشاء تدفقات عمل متقدمة لجمع البيانات باستخدام مصمم نموذج drag-and-drop الجديد. يعمل منطق التحقق من صحة البيانات المخصصة على تحسين النظام الأساسي ، مما يضمن تركيز المستخدمين على الجوانب الأساسية.

إلى جانب ذلك ، توفر المنصة الآن تكاملاً أصليًا مع Snowflake ، مما يتيح التعاون الفعال ونقل مجموعات البيانات الكبيرة. يوفر هذا التكامل الاستراتيجي مشاركة مبسطة للبيانات بين النظامين الأساسيين ، مما يفيد الشركات التي تعمل بكميات هائلة من البيانات.

أيضًا ، تطرح Quickbase إدارة الحلول المتدرجة (SSM) ، وهي ميزة مصممة لتمكين المؤسسات الكبيرة من تخطيط وإنشاء واختبار ونشر التطبيقات المهمة للأعمال على النظام الأساسي بشكل آمن. العرض الأولي بموجب SSM هو الإصدار ، والذي يسمح للمستخدمين بإدارة تطبيقات متعددة ككيان واحد لأغراض خاصة بالمشروع وإعداد التقارير. توفر هذه الوظيفة القدرة على التقاط المخططات واسترجاع حل كامل عند الضرورة.

تتضمن الترقيات الإضافية لوحات معلومات متنقلة ومدير ملفات ، مما يزيد من تحسين الإنتاجية. تقدم هذه التحسينات Quickbase كمنافس قوي بين الأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، حيث تقدم حلول خلفية متقدمة لمستخدميها.

منصة Quickbase من الجيل التالي متاحة الآن للعملاء ، مما يلبي الطلب المتزايد على أدوات فعالة no-code في سيناريوهات العمل الديناميكية. مع استمرار المنظمات في التكيف مع متطلبات وتحديات السوق المتطورة ، أكدت Quickbase من جديد التزامها بتبسيط عمليات العمل ومساعدة الشركات على النجاح في مشهد رقمي متزايد التعقيد.