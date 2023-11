Python 3.12.0 est doté de fonctionnalités uniques, notamment l'analyse flexible des chaînes F et la prise en charge du protocole tampon

La prestigieuse équipe de publication de Python a fait une annonce impressionnante concernant le dernier venu de la communauté de programmation : Python 3.12.0. Mis en valeur par un assortiment de nouvelles fonctionnalités, il promet aux développeurs une flexibilité et une ingéniosité accrues.

Parmi les attributs remarquables de cette version figurent l'introduction de l'analyse adaptable des chaînes f et l'approbation du protocole tampon. D'autres améliorations importantes incluent une nouvelle API de débogage et de profilage et plusieurs autres améliorations, toutes conçues pour favoriser une expérience de développement rationalisée et efficace.

Avec Python 3.12.0, les f-strings ont reçu une mise à niveau. Ils étendent désormais la liberté d'incorporer toute expression Python légitime dans leurs composants. Selon l'équipe de publication, cela inclut les chaînes qui utilisent la même citation que la f-string. La plage s'étend aux expressions multilignes, aux commentaires, aux barres obliques inverses et aux séquences d'échappement Unicode.

La nouvelle édition Python permet également l'emploi du protocole tampon. Grâce à cette fonctionnalité, les capacités de Python incluent désormais l'accès aux données directement à partir de leur mémoire tampon. La version a permis à toutes les classes avec la méthode __buffer__() d'être utilisées comme types de tampon. De plus, l'introduction d'une nouvelle classe de base abstraite (ABC) — collections.abc.Buffer — fournit un moyen établi d'exposer des objets tampon.

Un autre développement intéressant est l’ajout d’une API de débogage ou de profilage à faible coût conçue pour la surveillance dans CPython. L'équipe Python garantit que l'emploi d'un profileur ou d'un débogueur a généralement un impact sur les performances et peut être extravagant. Cependant, la nouvelle API est conçue pour maîtriser les dépenses : les utilisateurs n'investissent que dans ce qu'ils utilisent. Il est conçu pour s'adapter à une myriade d'événements, résumant les appels, les retours, les lignes, les exceptions et les sauts.

Les messages d'erreur ont été affinés pour une efficacité améliorée dans Python 3.12.0. Les messages suggèrent désormais des modules issus des bibliothèques standards. Cette version améliore encore la précision de la suggestion d'erreur pour les exceptions NameError. Il a amélioré le message SyntaxError dans les scénarios dans lesquels un utilisateur tente par erreur d'importer dans le mauvais ordre (par exemple, « importer x depuis y » contre « importer y depuis x ») et a renforcé le message ImportError avec des suggestions basées sur les noms disponibles dans <module>.

Les compréhensions de listes, de dictionnaires et d'ensembles sont désormais intégrées dans cette version, ce qui rend l'exécution plus rapide. Auparavant, un nouvel objet fonction était indispensable pour lancer une compréhension.

Cette version apporte également des mises à jour des astuces de saisie et du module de saisie, intégrant l'utilisation de dictionnaires typés lors de la saisie de « **kwargs », ce qui permet une saisie plus précise. De plus, un nouveau décorateur a été introduit pour remplacer une méthode.

