Python 3.12.0 ist vollgepackt mit einzigartigen Funktionen, darunter flexibles F-String-Parsing und Pufferprotokollunterstützung

Das angesehene Python-Release-Team hat eine beeindruckende Ankündigung über den neuesten Neuzugang der Programmier-Community gemacht – Python 3.12.0. Es zeichnet sich durch eine Reihe neuer Funktionen aus und verspricht Entwicklern mehr Flexibilität und Einfallsreichtum.

Zu den herausragenden Merkmalen dieser Version gehören die Einführung einer anpassbaren F-String-Analyse und die Unterstützung des Pufferprotokolls. Zu den weiteren bedeutenden Verbesserungen gehören eine neue Debugging- und Profiling-API sowie mehrere andere Verbesserungen, die alle darauf ausgelegt sind, ein optimiertes und effizientes Entwicklererlebnis zu fördern.

Mit Python 3.12.0 haben F-Strings ein Upgrade erhalten. Sie erweitern nun die Freiheit, jeden legitimen Python-Ausdruck in ihre Komponenten zu integrieren. Nach Angaben des Veröffentlichungsteams gilt dies auch für Zeichenfolgen, die das gleiche Anführungszeichen wie die F-Zeichenfolge verwenden. Der Bereich erstreckt sich auf mehrzeilige Ausdrücke, Kommentare, Backslashes und Unicode-Escape-Sequenzen.

Die neu erschienene Python-Edition ermöglicht auch den Einsatz des Pufferprotokolls. Aufgrund dieser Funktion umfassen die Funktionen von Python nun auch den direkten Zugriff auf Daten aus ihrem Speicherpuffer. Mit der Veröffentlichung können alle Klassen mit der Methode __buffer__() als Puffertypen verwendet werden. Darüber hinaus bietet die Einführung einer neuen abstrakten Basisklasse (ABC) –collections.abc.Buffer – eine etablierte Möglichkeit, Pufferobjekte anzuzeigen.

Eine weitere spannende Entwicklung ist die Hinzufügung einer kostengünstigen Debugging- oder Profiling-API, die auf die Überwachung in CPython zugeschnitten ist. Das Python-Team stellt sicher, dass der Einsatz eines Profilers oder Debuggers in der Regel Leistungseinbußen hinterlässt und möglicherweise extravagant ist. Allerdings ist die neue API so konzipiert, dass die Ausgaben niedrig gehalten werden – Benutzer investieren nur in das, was sie nutzen. Es ist so konzipiert, dass es eine Vielzahl von Ereignissen aufnehmen kann, die sich in Aufrufen, Rückgaben, Zeilen, Ausnahmen und Sprüngen zusammenfassen lassen.

Fehlermeldungen wurden verfeinert, um die Effizienz in Python 3.12.0 zu erhöhen. Nachrichten schlagen jetzt Module vor, die aus den Standardbibliotheken stammen. Diese Version verbessert die Genauigkeit des Fehlervorschlags für NameError-Ausnahmen weiter. Es wurde die SyntaxError-Meldung in Szenarien verbessert, in denen ein Benutzer fälschlicherweise versucht, in der falschen Reihenfolge zu importieren (z. B. „x aus y importieren“ statt „y aus x importieren“), und die ImportError-Meldung mit Vorschlägen basierend auf verfügbaren Namen in <module> verstärkt <module>.

Listen-, Wörterbuch- und Mengenverständnisse sind in dieser Version jetzt integriert, was die Ausführung beschleunigt. Zuvor war ein neues Funktionsobjekt erforderlich, um ein Verständnis zu starten.

Diese Version bringt auch Aktualisierungen für die Typhinweise und das Typisierungsmodul und beinhaltet die Verwendung von typisierten Wörterbüchern bei der Eingabe von „**kwargs“, was eine genauere Eingabe ermöglicht. Außerdem wurde ein neuer Dekorator zum Überschreiben einer Methode eingeführt.

