Python 3.12.0 zit boordevol unieke functies, waaronder flexibele F-string-parsing en ondersteuning voor bufferprotocollen

Het gewaardeerde Python-releaseteam heeft een indrukwekkende aankondiging gedaan over de nieuwste nieuwkomer in de programmeergemeenschap: Python 3.12.0. Onder de aandacht gebracht door een assortiment aan nieuwe mogelijkheden, belooft het ontwikkelaars meer flexibiliteit en vindingrijkheid.

Tot de opvallende kenmerken van deze release behoren de introductie van aanpasbare f-string-parsing en goedkeuring van het bufferprotocol. Andere belangrijke verbeteringen zijn onder meer een nieuwe debugging- en profilerings-API en verschillende andere verbeteringen, allemaal ontworpen om een ​​gestroomlijnde en efficiënte ontwikkelaarservaring te bevorderen.

Met Python 3.12.0 hebben f-strings een upgrade gekregen. Ze breiden nu de vrijheid uit om elke legitieme Python-expressie in hun componenten op te nemen. Volgens het releaseteam is dit inclusief strings die hetzelfde citaat gebruiken als de f-string. Het bereik strekt zich uit tot meerregelige expressies, opmerkingen, backslashes en Unicode-escape-reeksen.

De nieuw aangekomen Python-editie maakt ook het gebruik van het bufferprotocol mogelijk. Vanwege deze functie omvatten de mogelijkheden van Python nu directe toegang tot gegevens vanuit hun geheugenbuffer. Door de release kunnen alle klassen met de methode __buffer__() als buffertypen worden gebruikt. Bovendien biedt de introductie van een nieuwe abstracte basisklasse (ABC) — collections.abc.Buffer — een gevestigde manier om bufferobjecten tentoon te stellen.

Een andere opwindende ontwikkeling is de toevoeging van een goedkope debugging- of profilerings-API, op maat gemaakt voor monitoring in CPython. Het Python-team zorgt ervoor dat het gebruik van een profiler of debugger doorgaans een deuk in de prestaties achterlaat en extravagant kan zijn. De nieuwe API is echter ontworpen om de uitgaven binnen de perken te houden: gebruikers investeren alleen in wat ze gebruiken. Het is gebouwd om een ​​groot aantal gebeurtenissen mogelijk te maken, wat neerkomt op oproepen, retouren, lijnen, uitzonderingen en sprongen.

Foutmeldingen zijn verfijnd voor verbeterde effectiviteit in Python 3.12.0. Berichten suggereren nu modules die afkomstig zijn uit de standaardbibliotheken. Deze versie verbetert verder de nauwkeurigheid van de foutsuggestie voor NameError-uitzonderingen. Het heeft het SyntaxError-bericht verbeterd in scenario's waarin een gebruiker per ongeluk in de verkeerde volgorde probeert te importeren (bijvoorbeeld "import x uit y" versus "import y uit x") en heeft het ImportError-bericht versterkt met suggesties op basis van beschikbare namen in <module>.

Lijst-, woordenboek- en set-begrippen zijn nu inline in deze versie, waardoor de uitvoering sneller gaat. Voorheen was een nieuw functieobject essentieel om een ​​begrip op gang te brengen.

Deze release brengt ook updates voor de typehints en de typmodule, waarbij het gebruik van getypte woordenboeken is opgenomen bij het typen van “**kwargs”, waardoor nauwkeuriger typen mogelijk is. Bovendien is er een nieuwe decorateur geïntroduceerd waarmee u een methode kunt overschrijven.

