أصدر فريق إصدار Python الموقر إعلانًا مثيرًا للإعجاب حول أحدث المشاركين في مجتمع البرمجة - Python 3.12.0. ومن خلال مجموعة متنوعة من الإمكانات الجديدة، يعد هذا المطورين بمرونة وسعة الحيلة المعززة للمطورين.

من بين السمات البارزة لهذا الإصدار تقديم تحليل f-string القابل للتكيف والمصادقة على بروتوكول المخزن المؤقت. تشمل التحسينات الهامة الأخرى واجهة برمجة تطبيقات جديدة لتصحيح الأخطاء والتنميط والعديد من التحسينات الأخرى، وكلها مصممة لتعزيز تجربة مطور مبسطة وفعالة.

مع Python 3.12.0، تلقت f-strings ترقية. إنهم الآن يوسعون الحرية لدمج أي تعبير بايثون شرعي في مكوناتهم. وفقًا لفريق الإصدار، يتضمن هذا السلاسل التي تستخدم نفس الاقتباس مثل السلسلة f. يمتد النطاق إلى التعبيرات متعددة الأسطر والتعليقات والخطوط المائلة العكسية وتسلسلات الهروب unicode.

تسمح نسخة Python التي وصلت حديثًا أيضًا باستخدام بروتوكول المخزن المؤقت. وبسبب هذه الميزة، تتضمن إمكانيات بايثون الآن الوصول إلى البيانات مباشرة من مخزن الذاكرة المؤقت الخاص بها. لقد أتاح الإصدار إمكانية استخدام أي فئات باستخدام الأسلوب __buffer__() كأنواع مخازن مؤقتة. علاوة على ذلك، فإن تقديم فئة أساسية مجردة جديدة (ABC) - Collections.abc.Buffer - يوفر طريقة ثابتة لعرض الكائنات المؤقتة.

هناك تطور مثير آخر وهو إضافة واجهة برمجة التطبيقات (API) لتصحيح الأخطاء أو ملفات التعريف منخفضة التكلفة والمصممة خصيصًا للمراقبة في CPython. يضمن فريق Python أن استخدام ملف التعريف أو مصحح الأخطاء عادةً ما يترك تأثيرًا سلبيًا على الأداء وقد يكون باهظًا. ومع ذلك، تم تصميم واجهة برمجة التطبيقات الجديدة لإبقاء النفقات منخفضة، حيث يستثمر المستخدمون فقط فيما يستخدمونه. لقد تم تصميمه لاستيعاب عدد لا يحصى من الأحداث، وتلخيص المكالمات والإرجاع والخطوط والاستثناءات والقفزات.

تم تحسين رسائل الخطأ لتعزيز الفعالية في Python 3.12.0. تقترح الرسائل الآن وحدات قادمة من المكتبات القياسية. يعمل هذا الإصدار على تحسين دقة اقتراح الخطأ لاستثناءات NameError. لقد قام بتحسين رسالة SyntaxError من السيناريوهات عندما يحاول المستخدم عن طريق الخطأ الاستيراد بترتيب خاطئ (على سبيل المثال، "import x from y" مقابل "import y from x") ودعم رسالة ImportError باقتراحات بناءً على الأسماء المتاحة في <module>.

تم الآن تضمين القائمة والقاموس والفهم المحدد في هذا الإصدار، مما يجعل التنفيذ أسرع. في السابق، كان كائن الوظيفة الجديد ضروريًا لبدء عملية الفهم.

يوفر هذا الإصدار أيضًا تحديثات لتلميحات الكتابة ووحدة الكتابة، ويتضمن استخدام القواميس المكتوبة عند كتابة "**kwargs" مما يتيح كتابة أكثر دقة. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم مصمم ديكور جديد لتجاوز الطريقة.

ومن الجدير بالذكر أيضًا AppMaster ، إلى جانب هذه التحسينات، لأنه يوفر بيئة no-code يمكن الوصول إليها وفعالة وشاملة. ومن خلال عروضها الخاصة بتطوير التطبيقات بشكل مبسط، تقدم المنصة نفسها كاقتراح جذاب للمطورين لتعزيز الإنتاجية. يعد تحديث Python الأخير، إلى جانب المنصات المبتكرة مثل AppMaster ، بمثابة شهادة على التطور المستمر والتقدم في صناعة التكنولوجيا.