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Python 3.12.0 具有独特的功能，包括灵活的 F 字符串解析和缓冲区协议支持

Oct 03, 2023
Python 3.12.0 具有独特的功能，包括灵活的 F 字符串解析和缓冲区协议支持

受人尊敬的 Python 发布团队发布了关于编程社区最新成员的令人印象深刻的公告 - Python 3.12.0。它以各种新功能为重点，承诺为开发人员提供更高的灵活性和足智多谋。

该版本的突出特点包括引入了适应性强的 f 字符串解析和缓冲协议的认可。其他重大改进包括全新的调试和分析 API 以及其他几项增强功能，所有这些都旨在促进简化且高效的开发人员体验。

在 Python 3.12.0 中，f-strings 得到了升级。他们现在扩展了在其组件中合并任何合法 Python 表达式的自由。根据发布团队的说法，这包括使用与 f 字符串相同的引号的字符串。范围扩展到多行表达式、注释、反斜杠和 unicode 转义序列。

新推出的 Python 版本还允许使用缓冲区协议。由于此功能，Python 的功能现在包括直接从内存缓冲区访问数据。该版本允许任何具有 __buffer__() 方法的类用作缓冲区类型。此外，引入了一个新的抽象基类（ABC）——collections.abc.Buffer——提供了一种展示缓冲区对象的既定方法。

另一个令人兴奋的发展是添加了专为 CPython 中的监控而定制的低成本调试或分析 API。 Python 团队确保使用分析器或调试器通常会降低性能，而且可能过于奢侈。然而，新的 API 旨在控制支出——用户只投资于他们使用的东西。它的构造是为了容纳无数的事件，总结为调用、返回、行、异常和跳转。

Python 3.12.0 中的错误消息已得到改进，以增强效率。消息现在建议来自标准库的模块。该版本进一步增强了NameError异常的错误建议的准确性。它改进了当用户错误地尝试以错误顺序导入时的 SyntaxError 消息（例如，“从 y 导入 x”与“从 x 导入 y”），并根据<module>中的可用名称提供建议来支持 ImportError 消息<module>.

列表、字典和集合推导式现在已内联在此版本中，从而使执行速度更快。以前，新的函数对象对于启动理解至关重要。

此版本还带来了类型提示和键入模块的更新，在键入“**kwargs”时合并了键入字典的使用，从而实现更准确的键入。另外，还引入了一个新的装饰器来重写方法。

除了这些增强功能之外，还值得一提的是AppMaster ，因为它提供了一个可访问、高效且全面的no-code环境。凭借其简化的应用程序开发产品，该平台对开发人员提高生产力而言是一个有吸引力的主张。最近的 Python 更新，加上AppMaster等创新平台，证明了科技行业的不断发展和进步。

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