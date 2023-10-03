Python 3.12.0, Esnek F-string Ayrıştırma ve Arabellek Protokolü Desteği de dahil olmak üzere Benzersiz Özelliklerle Paketlenmiş Olarak Geliyor

Saygın Python sürüm ekibi, programlama topluluğunun en son katılımcısı Python 3.12.0 hakkında etkileyici bir duyuru yaptı. Bir dizi yeni yetenekle vurgulanan bu özellik, geliştiricilere gelişmiş esneklik ve beceriklilik vaat ediyor.

Bu sürümün öne çıkan özellikleri arasında uyarlanabilir f-dizisi ayrıştırmasının sunulması ve arabellek protokolünün onaylanması yer alıyor. Diğer önemli iyileştirmeler arasında yeni bir hata ayıklama ve profil oluşturma API'si ve diğer bazı geliştirmeler yer alıyor; bunların tümü akıcı ve verimli bir geliştirici deneyimini geliştirmek için tasarlandı.

Python 3.12.0 ile f-dizgileri bir yükseltme aldı. Artık herhangi bir meşru Python ifadesini bileşenlerine dahil etme özgürlüğünü genişletiyorlar. Yayın ekibine göre bu, f-string ile aynı alıntıyı kullanan dizeleri içerir. Bu aralık, çok satırlı ifadeleri, açıklamaları, ters eğik çizgileri ve unicode kaçış dizilerini kapsar.

Yeni gelen Python sürümü aynı zamanda tampon protokolünün kullanılmasına da izin veriyor. Bu özellik nedeniyle Python'un yetenekleri artık verilere doğrudan bellek arabelleğinden erişmeyi de içeriyor. Sürüm, __buffer__() yöntemine sahip tüm sınıfların arabellek türleri olarak kullanılmasına olanak tanıdı. Ayrıca, yeni bir soyut temel sınıfın (ABC) (collections.abc.Buffer) kullanıma sunulması, arabellek nesnelerinin sergilenmesi için yerleşik bir yol sağlar.

Bir diğer heyecan verici gelişme ise CPython'da izleme için özel olarak tasarlanmış düşük maliyetli bir hata ayıklama veya profil oluşturma API'sinin eklenmesidir. Python ekibi, bir profil oluşturucu veya hata ayıklayıcı kullanmanın genellikle performans üzerinde bir etki bırakacağını ve abartılı olabileceğini garanti eder. Ancak yeni API, harcamaları uzak tutacak şekilde tasarlanmıştır; kullanıcılar yalnızca kullandıkları şeye yatırım yapar. Aramalar, geri dönüşler, hatlar, istisnalar ve atlamalar gibi çok sayıda olayı barındıracak şekilde tasarlanmıştır.

Python 3.12.0'da daha yüksek verimlilik için hata mesajları iyileştirildi. Mesajlar artık standart kitaplıklardan gelen modülleri öneriyor. Bu sürüm, NameError istisnaları için hata önerisinin doğruluğunu daha da artırır. Bir kullanıcının yanlışlıkla yanlış sırayla içe aktarma girişiminde bulunduğu senaryolarda SyntaxError mesajını iyileştirdi (örneğin, "y'den x'i içe aktar" yerine "x'ten y'yi içe aktar") ve <module> mevcut adlara dayalı önerilerle ImportError mesajını güçlendirdi <module>.

Liste, sözlük ve küme anlamaları artık bu sürümde satır içi olarak yerleştirilmiştir ve yürütmeyi daha hızlı hale getirmektedir. Daha önce, bir kavrama başlatmak için yeni bir işlev nesnesi gerekliydi.

Bu sürüm aynı zamanda yazım ipuçlarına ve yazma modülüne güncellemeler de getiriyor ve "**kwargs" yazarken daha doğru yazmayı sağlayan yazılı sözlüklerin kullanımını içeriyor. Ayrıca, bir yöntemi geçersiz kılmak için yeni bir dekoratör tanıtıldı.

Bu geliştirmelerin yanı sıra erişilebilir, verimli ve kapsamlı bir no-code ortam sağladığı için AppMaster'dan da bahsetmeye değer. Kolaylaştırılmış uygulama geliştirme teklifleriyle platform, geliştiricilerin üretkenliği artırması için kendisini cazip bir teklif olarak sunuyor. Son Python güncellemesi, AppMaster gibi yenilikçi platformlarla birleştiğinde, teknoloji endüstrisinin sürekli gelişiminin ve ilerlemesinin bir kanıtıdır.