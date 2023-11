Pojawia się Python 3.12.0 pełen unikalnych funkcji, w tym elastycznego analizowania ciągów F i obsługi protokołu buforowego

Ceniony zespół wydający język Python dokonał imponującego ogłoszenia na temat najnowszego produktu społeczności programistów — języka Python 3.12.0. Wyróżnia się szeregiem nowych możliwości i zapewnia programistom większą elastyczność i zaradność.

Do wyróżniających się cech tej wersji należy wprowadzenie adaptowalnego analizowania ciągów f i poparcie protokołu bufora. Inne znaczące udoskonalenia obejmują nowy interfejs API do debugowania i profilowania oraz kilka innych ulepszeń, a wszystkie zostały zaprojektowane z myślą o usprawnieniu i wydajności pracy programistów.

W Pythonie 3.12.0 f-string otrzymało aktualizację. Teraz rozszerzają swobodę włączania dowolnych legalnych wyrażeń Pythona do swoich komponentów. Według zespołu wydającego dotyczy to ciągów znaków, które wykorzystują ten sam cudzysłów co ciąg f. Zakres obejmuje wyrażenia wielowierszowe, komentarze, ukośniki odwrotne i sekwencje specjalne Unicode.

Nowo przybyła edycja Pythona umożliwia również wykorzystanie protokołu buforowego. Dzięki tej funkcji możliwości Pythona obejmują teraz dostęp do danych bezpośrednio z bufora pamięci. W tej wersji możliwe jest użycie dowolnych klas z metodą __buffer__() jako typów buforów. Co więcej, wprowadzenie nowej abstrakcyjnej klasy bazowej (ABC) —collections.abc.Buffer — zapewnia sprawdzony sposób prezentowania obiektów buforowych.

Kolejnym ekscytującym osiągnięciem jest dodanie taniego interfejsu API do debugowania lub profilowania dostosowanego do monitorowania w CPython. Zespół Pythona dba o to, aby użycie profilera lub debugera zazwyczaj pogarszało wydajność i mogło być ekstrawaganckie. Jednak nowy interfejs API został zaprojektowany tak, aby ograniczać wydatki — użytkownicy inwestują tylko w to, z czego korzystają. Jest skonstruowany tak, aby pomieścić niezliczoną ilość zdarzeń, podsumowując wywołania, zwroty, linie, wyjątki i skoki.

Komunikaty o błędach zostały udoskonalone w celu zwiększenia skuteczności w Pythonie 3.12.0. Komunikaty sugerują teraz moduły pochodzące ze standardowych bibliotek. Ta wersja dodatkowo zwiększa dokładność sugestii błędów dla wyjątków NameError. Poprawiono komunikat SyntaxError ze scenariuszy, w których użytkownik błędnie próbuje importować w niewłaściwej kolejności (np. „importuj x z y” zamiast „importuj y z x”) i wzmocniono komunikat ImportError sugestiami opartymi na dostępnych nazwach w <module>.

W tej wersji objaśnienia list, słowników i zestawów są teraz wbudowane, co przyspiesza wykonanie. Wcześniej do rozpoczęcia rozumienia niezbędny był nowy obiekt funkcyjny.

To wydanie zawiera również aktualizacje podpowiedzi dotyczących typów i modułu wpisywania, włączając użycie słowników wpisywanych podczas wpisywania „**kwargs”, co umożliwia dokładniejsze pisanie. Ponadto wprowadzono nowy dekorator umożliwiający przesłanianie metody.

