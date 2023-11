Python 3.12.0 chega com recursos exclusivos, incluindo análise flexível de string F e suporte ao protocolo de buffer

A estimada equipe de lançamento do Python fez um anúncio impressionante sobre o mais recente participante da comunidade de programação – Python 3.12.0. Destacado por uma variedade de novos recursos, ele promete aos desenvolvedores maior flexibilidade e desenvoltura.

Entre os atributos de destaque desta versão estão a introdução da análise de string F adaptável e o endosso do protocolo de buffer. Outras melhorias significativas incluem uma nova API de depuração e criação de perfil e vários outros aprimoramentos, todos projetados para promover uma experiência de desenvolvedor simplificada e eficiente.

Com o Python 3.12.0, as strings F receberam uma atualização. Eles agora estendem a liberdade de incorporar qualquer expressão legítima do Python em seus componentes. De acordo com a equipe de lançamento, isso inclui strings que utilizam a mesma aspa que a string f. O intervalo se estende a expressões multilinhas, comentários, barras invertidas e sequências de escape Unicode.

A recém-chegada edição Python também permite o emprego do protocolo buffer. Devido a esse recurso, os recursos do Python agora incluem o acesso a dados diretamente do buffer de memória. O lançamento permitiu que qualquer classe com o método __buffer__() fosse usada como tipo de buffer. Além disso, a introdução de uma nova classe base abstrata (ABC) — Collections.abc.Buffer — fornece uma maneira estabelecida de exibir objetos buffer.

Outro desenvolvimento interessante é a adição de uma API de depuração ou criação de perfil de baixo custo adaptada para monitoramento em CPython. A equipe Python garante que o emprego de um criador de perfil ou depurador normalmente prejudica o desempenho e pode ser extravagante. No entanto, a nova API foi projetada para manter os gastos sob controle – os usuários investem apenas naquilo que usam. Ele foi construído para acomodar uma infinidade de eventos, resumindo-se em chamadas, retornos, linhas, exceções e saltos.

As mensagens de erro foram refinadas para maior eficácia no Python 3.12.0. As mensagens agora sugerem módulos provenientes das bibliotecas padrão. Esta versão aumenta ainda mais a precisão da sugestão de erro para exceções NameError. Ele melhorou a mensagem SyntaxError de cenários em que um usuário tenta erroneamente importar na ordem errada (por exemplo, “importar x de y” versus “importar y de x”) e reforçou a mensagem ImportError com sugestões baseadas em nomes disponíveis em <module>.

As compreensões de lista, dicionário e conjunto agora estão incorporadas nesta versão, tornando a execução mais rápida. Anteriormente, um novo objeto de função era essencial para lançar uma compreensão.

Esta versão também traz atualizações nas dicas de digitação e no módulo de digitação, incorporando o uso de dicionários digitados ao digitar “**kwargs”, o que permite uma digitação mais precisa. Além disso, um novo decorador foi introduzido para substituir um método.

Esta versão também traz atualizações nas dicas de digitação e no módulo de digitação, incorporando o uso de dicionários digitados ao digitar "**kwargs", o que permite uma digitação mais precisa. Além disso, um novo decorador foi introduzido para substituir um método.