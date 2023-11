Python 3.12.0 arriva ricco di funzionalità uniche, tra cui l'analisi flessibile delle stringhe F e il supporto del protocollo buffer

Lo stimato team di rilascio di Python ha fatto un annuncio impressionante sull'ultimo concorrente della comunità di programmazione: Python 3.12.0. Evidenziato da un assortimento di nuove funzionalità, promette agli sviluppatori maggiore flessibilità e intraprendenza.

Tra gli attributi più importanti di questa versione vi sono l'introduzione dell'analisi adattabile delle stringhe F e l'approvazione del protocollo buffer. Altri miglioramenti significativi includono una nuova API di debug e profilazione e numerosi altri miglioramenti, tutti progettati per favorire un'esperienza di sviluppo snella ed efficiente.

Con Python 3.12.0, le stringhe f hanno ricevuto un aggiornamento. Ora estendono la libertà di incorporare qualsiasi espressione Python legittima nei loro componenti. Secondo il team di rilascio, questo include stringhe che utilizzano la stessa virgoletta della stringa f. La gamma si estende a espressioni su più righe, commenti, barre rovesciate e sequenze di escape Unicode.

La nuova edizione Python consente anche l'utilizzo del protocollo buffer. Grazie a questa caratteristica, le capacità di Python ora includono l'accesso ai dati direttamente dal buffer di memoria. La versione ha consentito l'utilizzo di qualsiasi classe con il metodo __buffer__() come tipo di buffer. Inoltre, l'introduzione di una nuova classe base astratta (ABC) —collections.abc.Buffer—fornisce un modo consolidato per esporre oggetti buffer.

Un altro sviluppo interessante è l'aggiunta di un'API di debug o profilazione a basso costo su misura per il monitoraggio in CPython. Il team Python garantisce che l'utilizzo di un profiler o di un debugger in genere intacca le prestazioni e può essere stravagante. Tuttavia, la nuova API è progettata per tenere a bada le spese: gli utenti investono solo in ciò che utilizzano. È costruito per ospitare una miriade di eventi, riassumendo chiamate, ritorni, linee, eccezioni e salti.

I messaggi di errore sono stati perfezionati per una maggiore efficacia in Python 3.12.0. I messaggi ora suggeriscono moduli provenienti dalle librerie standard. Questa versione migliora ulteriormente la precisione del suggerimento di errore per le eccezioni NameError. È stato migliorato il messaggio SyntaxError dagli scenari in cui un utente tenta erroneamente di importare nell'ordine sbagliato (ad esempio, "import x from y" rispetto a "import y from x") e rafforzato il messaggio ImportError con suggerimenti basati sui nomi disponibili in <module>.

Le comprensioni di elenco, dizionario e insieme sono ora integrate in questa versione, rendendo l'esecuzione più rapida. In precedenza, per avviare una comprensione era essenziale un nuovo oggetto funzione.

Questa versione apporta anche aggiornamenti ai suggerimenti sul tipo e al modulo di digitazione, incorporando l'uso di dizionari digitati durante la digitazione di "**kwargs" che consente una digitazione più accurata. Inoltre, è stato introdotto un nuovo decoratore per sovrascrivere un metodo.

