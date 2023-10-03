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Выходит Python 3.12.0 с уникальными функциями, включая гибкий анализ F-строки и поддержку протокола буферизации

03, окт. 2023
Выходит Python 3.12.0 с уникальными функциями, включая гибкий анализ F-строки и поддержку протокола буферизации

Уважаемая команда разработчиков Python сделала впечатляющее объявление о последнем новинке сообщества программистов — Python 3.12.0. Подчеркнутый набором новых возможностей, он обещает разработчикам повышенную гибкость и изобретательность.

Среди выдающихся особенностей этого выпуска — введение адаптируемого анализа f-строки и поддержка протокола буфера. Другие существенные улучшения включают в себя новый API для отладки и профилирования, а также ряд других улучшений, призванных способствовать упрощению и эффективности работы разработчиков.

В Python 3.12.0 f-строки получили обновление. Теперь они расширяют свободу включения любых законных выражений Python в свои компоненты. По словам команды выпуска, сюда входят строки, в которых используется та же кавычка, что и в f-строке. Диапазон распространяется на многострочные выражения, комментарии, обратную косую черту и escape-последовательности Юникода.

Недавно появившаяся версия Python также позволяет использовать протокол буфера. Благодаря этой функции возможности Python теперь включают доступ к данным непосредственно из буфера памяти. В этом выпуске любые классы с методом __buffer__() могут использоваться в качестве типов буферов. Более того, введение нового абстрактного базового класса (ABC) — Collections.abc.Buffer — обеспечивает устоявшийся способ представления буферных объектов.

Еще одним интересным нововведением является добавление недорогого API отладки или профилирования, предназначенного для мониторинга в CPython. Команда Python гарантирует, что использование профилировщика или отладчика обычно снижает производительность и может быть чрезмерным. Однако новый API разработан таким образом, чтобы минимизировать расходы — пользователи инвестируют только в то, что они используют. Он создан для обработки множества событий, суммирующих вызовы, возвраты, линии, исключения и переходы.

Сообщения об ошибках были уточнены для повышения эффективности в Python 3.12.0. В сообщениях теперь предлагаются модули из стандартных библиотек. Эта версия еще больше повышает точность предложений об ошибках для исключений NameError. Улучшено сообщение SyntaxError в сценариях, когда пользователь ошибочно пытается импортировать в неправильном порядке (например, «импортировать x из y» вместо «импортировать y из x»), а также подкреплено сообщение ImportError предложениями, основанными на доступных именах в <module>.

В этой версии теперь встроены списки, словари и множества, что ускоряет выполнение. Раньше для запуска понимания был необходим новый функциональный объект.

В этом выпуске также представлены обновления подсказок по типу и модуля набора текста, включая использование типизированных словарей при вводе «**kwargs», что обеспечивает более точный ввод. Кроме того, был введен новый декоратор для переопределения метода.

Наряду с этими улучшениями также стоит упомянуть AppMaster , поскольку он обеспечивает доступную, эффективную и комплексную среду no-code. Благодаря предложениям по упрощенной разработке приложений платформа представляет собой привлекательное предложение для разработчиков, позволяющее повысить производительность. Недавнее обновление Python в сочетании с такими инновационными платформами, как AppMaster, является свидетельством постоянного развития и развития технологической отрасли.

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