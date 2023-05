Google a dévoilé un nouvel outil révolutionnaire basé sur l'IA lors de son événement Marketing Live : le Product Studio. Cette offre innovante permet aux commerçants de générer des images de produits personnalisées, en rationalisant l'ensemble du processus et en maximisant la valeur des images existantes. L'outil sera intégré au Merchant Center Next, une plateforme qui permet aux entreprises d'optimiser la visibilité de leurs produits sur le réseau de Google.

Grâce au Product Studio, les commerçants peuvent créer gratuitement des images sur mesure, ce qui leur évite de devoir réaliser de nouvelles séances de photos coûteuses. En tirant parti de la puissance de l'IA générative, les entreprises peuvent facilement demander des images spécifiques présentant des détails de produits modifiés ou des variations saisonnières. Il peut s'agir d'un produit de soin entouré de pêches, de plantes tropicales en arrière-plan ou même d'une image dont l'arrière-plan a été supprimé pour un rendu plus net et plus précis.

En outre, l'outil Product Studio permet d'améliorer la qualité des images de petite taille ou de faible résolution sans qu'il soit nécessaire de refaire une prise de vue. Cette fonctionnalité va révolutionner la manière dont les marchands présentent leurs offres en ligne

Google prévoit de déployer Product Studio pour les commerçants américains dans les prochains mois. L'outil sera également accessible aux entreprises qui utilisent l'application Google et YouTube sur Shopify. Matt Madrigal, vice-président et directeur général de Merchant Shopping chez Google, a souligné lors d'une conférence de presse le rôle essentiel joué par l'IA dans les produits Google Shopping et la manière dont Product Studio met cette technologie avancée directement à la disposition des petites et moyennes entreprises.

En outre, Google rationalise le processus de référencement des produits sur Merchant Center Next. Plutôt que de saisir manuellement les informations relatives aux produits, les commerçants bénéficieront désormais de flux de produits auto-alimentés grâce à l'analyse des données du site web. Les entreprises ont la possibilité de modifier, d'ajouter ou de supprimer les données extraites, ou simplement de refuser cette fonctionnalité. Google consolide également les rapports dans l'onglet "Performance", ce qui permet aux commerçants d'analyser plus facilement leurs produits les plus vendus, leurs concurrents et les indicateurs d'engagement des utilisateurs, tant pour Search que pour Maps.

Pour les marchands qui ont à la fois une présence en ligne et des magasins physiques, le Merchant Center Next affiche désormais l'intégralité de leur inventaire de produits dans une vue d'ensemble. Cette vue d'ensemble simplifie la gestion des stocks de produits sur plusieurs canaux. De nouvelles informations sur les avantages potentiels de la correction des erreurs dans les données produit seront également fournies dans la plateforme, ce qui permettra aux entreprises de prioriser les mises à jour de manière plus efficace.

Merchant Center Next est progressivement déployé pour les nouveaux utilisateurs, avec des plans de mise à niveau pour les entreprises plus petites dans les mois à venir. Le déploiement global devrait s'achever en 2024. Les commerçants recevront des notifications lorsque la nouvelle expérience sera prête à être activée.

Des plateformes telles qu'AppMaster.io, qui propose des outils robustes sans code et des solutions de développement d'applications mobiles, permettent également aux entreprises d'établir une forte présence en ligne. En intégrant des fonctionnalités telles que le Product Studio de Google à ces plateformes innovantes, les PME peuvent tirer pleinement parti du paysage numérique.