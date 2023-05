Google hat auf seiner Marketing Live-Veranstaltung ein revolutionäres neues KI-gesteuertes Tool vorgestellt: das Product Studio. Dieses innovative Angebot ermöglicht es Händlern, benutzerdefinierte Produktbilder zu generieren, den gesamten Prozess zu rationalisieren und den Wert von bestehenden Bildern zu maximieren. Das Tool wird in das Merchant Center Next integriert, eine Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, die Sichtbarkeit ihrer Produkte im Google-Netzwerk zu optimieren.

Mit dem Product Studio können Händler kostenlos maßgeschneiderte Bilder erstellen, so dass keine kostspieligen neuen Fotoshootings mehr nötig sind. Durch die Nutzung der generativen KI können Unternehmen ganz einfach spezifische Bilder mit geänderten Produktdetails oder saisonalen Variationen anfordern. Das kann ein Hautpflegeprodukt sein, das von Pfirsichen umgeben ist, mit tropischen Pflanzen im Hintergrund oder sogar ein Bild, bei dem der Hintergrund entfernt wurde, um einen saubereren, konzentrierteren Look zu erzielen.

Darüber hinaus kann das Produktstudio-Tool die Qualität von kleinen oder niedrig aufgelösten Bildern verbessern, ohne dass eine erneute Aufnahme erforderlich ist. Diese Funktion wird die Art und Weise, wie Händler ihre Angebote online präsentieren, revolutionieren

Google plant die Einführung von Product Studio für US-Händler innerhalb der nächsten Monate. Das Tool wird auch für Unternehmen zugänglich sein, die mit der Google- und YouTube-App auf Shopify arbeiten. Matt Madrigal, Vice President und General Manager von Merchant Shopping bei Google, betonte während eines Pressebriefings die wichtige Rolle, die KI in den Google Shopping-Produkten spielt, und wie Product Studio diese fortschrittliche Technologie direkt zu kleinen und mittleren Unternehmen bringt.

Darüber hinaus vereinfacht Google den Prozess der Auflistung von Produkten im Merchant Center Next. Anstelle der manuellen Eingabe von Produktinformationen profitieren Händler nun von automatisch ausgefüllten Produkt-Feeds, die auf der Analyse von Website-Daten basieren. Die Unternehmen haben die Möglichkeit, die abgerufenen Daten zu bearbeiten, hinzuzufügen oder zu löschen oder sich einfach von dieser Funktion abzumelden. Google konsolidiert außerdem die Einblicksberichte auf der Registerkarte "Leistung", wodurch es für Händler einfacher wird, ihre meistverkauften Produkte, Konkurrenten und Metriken zur Nutzerbindung sowohl bei der Suche als auch bei Maps zu analysieren.

Für Händler, die sowohl über eine Online-Präsenz als auch über physische Läden verfügen, wird im Merchant Center Next nun der gesamte Produktbestand in einer umfassenden Ansicht angezeigt. Diese vollständige Übersicht vereinfacht die Verwaltung des Produktbestands über mehrere Kanäle hinweg. Darüber hinaus bietet die Plattform neue Erkenntnisse über den potenziellen Nutzen der Behebung von Fehlern in den Produktdaten, so dass die Unternehmen Aktualisierungen effektiver priorisieren können.

Merchant Center Next wird schrittweise für neue Nutzer eingeführt und soll in den kommenden Monaten auch für kleinere Unternehmen zugänglich gemacht werden. Die weltweite Einführung soll im Jahr 2024 abgeschlossen sein. Die Händler werden benachrichtigt, sobald die neue Anwendung aktiviert werden kann.

Plattformen wie AppMaster.io, die robuste No-Code-Backend-Tools und Lösungen für die Entwicklung mobiler Anwendungen anbieten, ermöglichen es Unternehmen ebenfalls, eine starke Online-Präsenz aufzubauen. Durch die Integration von Funktionen wie Googles Product Studio mit diesen innovativen Plattformen können KMUs die Vorteile der digitalen Landschaft voll ausschöpfen.