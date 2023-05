Durante l'evento Marketing Live, Google ha presentato un nuovo rivoluzionario strumento basato sull'intelligenza artificiale: il Product Studio. Questa offerta innovativa consente ai commercianti di generare immagini personalizzate dei prodotti, semplificando l'intero processo e massimizzando il valore delle immagini esistenti. Lo strumento sarà integrato nel Merchant Center Next, una piattaforma che consente alle aziende di ottimizzare la visibilità dei loro prodotti sulla rete di Google.

Con il Product Studio, i commercianti possono creare gratuitamente immagini personalizzate, eliminando la necessità di nuovi costosi servizi fotografici. Sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale generativa, le aziende possono facilmente richiedere immagini specifiche con dettagli di prodotto modificati o variazioni stagionali. Ad esempio, un prodotto per la cura della pelle circondato da pesche, con piante tropicali sullo sfondo o persino un'immagine con lo sfondo rimosso per un aspetto più pulito e mirato.

Inoltre, lo strumento Product Studio è in grado di migliorare la qualità delle immagini di piccole dimensioni o a bassa risoluzione senza richiedere un nuovo scatto. Questa funzione rivoluzionerà il modo in cui i commercianti presentano le loro offerte online.

Google prevede di lanciare Product Studio per i commercianti statunitensi nei prossimi mesi. Lo strumento sarà accessibile anche alle aziende che operano con l'app di Google e YouTube su Shopify. Matt Madrigal, vicepresidente e direttore generale di Merchant Shopping di Google, ha sottolineato durante un briefing con la stampa il ruolo vitale che l'intelligenza artificiale ha svolto nei prodotti di Google Shopping e come Product Studio porti questa tecnologia avanzata direttamente alle piccole e medie imprese.

Inoltre, Google sta semplificando il processo di inserimento dei prodotti nel Merchant Center Next. Invece di inserire manualmente le informazioni sui prodotti, i commercianti potranno ora beneficiare di feed di prodotti autopopolati, guidati dall'analisi dei dati del sito web. Le aziende hanno la possibilità di modificare, aggiungere o eliminare i dati estratti o semplicemente di rinunciare a questa funzionalità. Google sta inoltre consolidando i rapporti di approfondimento nella scheda Prestazioni, rendendo più semplice per gli esercenti l'analisi dei prodotti più venduti, dei concorrenti e delle metriche di coinvolgimento degli utenti sia su Search che su Maps.

Per i commercianti che hanno sia una presenza online che negozi fisici, Merchant Center Next mostrerà ora l'intero inventario dei prodotti in un'unica vista completa. Questa panoramica completa semplifica la gestione dell'inventario dei prodotti su più canali. La piattaforma fornirà anche nuove informazioni sui potenziali benefici derivanti dalla correzione degli errori nei dati dei prodotti, consentendo alle aziende di dare priorità agli aggiornamenti in modo più efficace.

Merchant Center Next viene distribuito gradualmente ai nuovi utenti, con l'intenzione di aggiornare le aziende più piccole nei prossimi mesi. Il completamento del rollout globale è previsto per il 2024. Gli esercenti riceveranno notifiche quando la nuova esperienza sarà pronta per essere attivata.

Piattaforme come AppMaster.io, che fornisce solidi strumenti backend no-code e soluzioni per lo sviluppo di applicazioni mobili, consentono alle aziende di stabilire una forte presenza online. Integrando funzionalità come Product Studio di Google con queste piattaforme innovative, le PMI possono trarre tutti i vantaggi del panorama digitale.