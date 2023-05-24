Google, Marketing Live etkinliği sırasında devrim niteliğinde yeni bir yapay zeka odaklı aracı tanıttı: Product Studio. Bu yenilikçi teklif, satıcıların özel ürün görüntüleri oluşturmasına, tüm süreci kolaylaştırmasına ve mevcut görüntülerden değeri en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. Araç, işletmelerin Google ağındaki ürünlerinin görünürlüğünü optimize etmelerini sağlayan bir platform olan Merchant Center Next entegre edilecek.

Product Studio ile satıcılar, masraflı yeni fotoğraf çekimlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak özel görselleri ücretsiz olarak oluşturabilir. İşletmeler, üretici yapay zekanın gücünden yararlanarak, değiştirilmiş ürün ayrıntılarını veya mevsimsel varyasyonları içeren belirli görüntüleri kolayca talep edebilir. Bu, arka planda tropik bitkiler bulunan şeftalilerle çevrili bir cilt bakım ürününü veya hatta daha temiz, daha odaklanmış bir görünüm için arka planı kaldırılmış bir resmi içerebilir.

Ek olarak, Product Studio aracı yeniden çekim gerektirmeden küçük veya düşük çözünürlüklü görüntülerin kalitesini artırabilir. Bu özellik, satıcıların tekliflerini çevrimiçi olarak sunma biçiminde devrim yaratacak

Google, önümüzdeki birkaç ay içinde Product Studio ABD'li satıcılar için kullanıma sunmayı planlıyor. Araca, Shopify Google ve YouTube uygulamasında faaliyet gösteren işletmeler de erişebilecek. Google Merchant Shopping başkan yardımcısı ve genel müdürü Matt Madrigal, bir basın toplantısında yapay zekanın Google Alışveriş ürünlerinde oynadığı hayati rolü ve Product Studio bu gelişmiş teknolojiyi doğrudan küçük ve orta ölçekli işletmelere nasıl getirdiğini vurguladı.

Ayrıca Google, Merchant Center Next ürün listeleme sürecini kolaylaştırıyor. Satıcılar, ürün bilgilerini manuel olarak girmek yerine artık web sitesi verilerinin ayrıştırılmasıyla yönlendirilen otomatik olarak doldurulan ürün akışlarından yararlanacak. İşletmeler, çekilen verileri düzenleme, ekleme veya silme veya bu işlevi devre dışı bırakma esnekliğine sahiptir. Google aynı zamanda Performans sekmesindeki içgörü raporlarını birleştirerek satıcıların hem Arama hem de Haritalar'da en çok satan ürünlerini, rakiplerini ve kullanıcı etkileşimi metriklerini analiz etmelerini kolaylaştırıyor.

Merchant Center Next, hem çevrimiçi varlığı hem de fiziksel mağazaları olan satıcılar için artık tüm ürün envanterini tek bir kapsamlı görünümde gösterecek. Bu eksiksiz genel bakış, birden çok kanalda ürün envanterinin yönetimini basitleştirir. Ürün verilerindeki hataları düzeltmenin potansiyel faydaları hakkında yeni içgörüler de platformda sağlanacak ve işletmelerin güncellemelere daha etkin bir şekilde öncelik vermesine olanak tanıyacak.

Merchant Center Next kademeli olarak yeni kullanıcılara sunuluyor ve önümüzdeki aylarda daha küçük işletmeleri yükseltme planları var. Küresel kullanıma sunumun 2024'te tamamlanması planlanıyor. Yeni deneyim etkinleştirilmeye hazır olduğunda satıcılar bildirim alacak.

Sağlam , kodsuz arka uç araçları ve mobil uygulama geliştirme çözümleri sağlayan AppMaster.io gibi platformlar da işletmelerin güçlü bir çevrimiçi varlık oluşturmasına olanak tanır. KOBİ'ler, Google'ın Product Studio gibi işlevleri bu yenilikçi platformlarla entegre ederek dijital ortamın tüm avantajlarından yararlanabilir.