كشفت Google النقاب عن أداة ثورية جديدة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي خلال حدث Marketing Live الخاص بها: Product Studio. يمكّن هذا العرض المبتكر التجار من إنشاء صور مخصصة للمنتج ، وتبسيط العملية بأكملها وزيادة القيمة من الصور الموجودة. سيتم دمج الأداة في Merchant Center Next ، وهي منصة تمكّن الشركات من تحسين رؤية منتجاتها عبر شبكة Google.

باستخدام Product Studio ، يمكن للتجار إنشاء صور مخصصة مجانًا ، مما يلغي الحاجة إلى جلسات التصوير الجديدة المكلفة. من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي ، يمكن للشركات أن تطلب بسهولة صورًا محددة تعرض تفاصيل المنتج المعدلة أو الاختلافات الموسمية. قد يشمل ذلك منتجًا للعناية بالبشرة محاطًا بالخوخ ، مع وجود نباتات استوائية في الخلفية أو حتى صورة مع إزالة الخلفية للحصول على مظهر أنظف وأكثر تركيزًا.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لأداة Product Studio تحسين جودة الصور الصغيرة أو منخفضة الدقة دون الحاجة إلى إعادة التصوير. ستحدث هذه الميزة ثورة في الطريقة التي يقدم بها التجار عروضهم عبر الإنترنت

تخطط Google لطرح Product Studio للتجار الأمريكيين في غضون الأشهر القليلة المقبلة. ستكون الأداة متاحة أيضًا للشركات العاملة على تطبيق Google و YouTube على Shopify. أكد مات مادريجال ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Merchant Shopping في Google ، خلال مؤتمر صحفي على الدور الحيوي الذي لعبته منظمة العفو الدولية في منتجات Google Shopping وكيف يجلب Product Studio هذه التكنولوجيا المتقدمة مباشرة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

علاوة على ذلك ، تعمل Google على تبسيط عملية إدراج المنتجات في Merchant Center Next. بدلاً من إدخال معلومات المنتج يدويًا ، سيستفيد التجار الآن من خلاصات المنتجات التي يتم ملؤها تلقائيًا والتي يقودها تحليل بيانات موقع الويب. تتمتع الشركات بالمرونة في تعديل البيانات المسحوبة أو إضافتها أو حذفها أو ببساطة إلغاء الاشتراك في هذه الوظيفة. تعمل Google أيضًا على دمج تقارير الإحصاءات في علامة تبويب الأداء ، مما يسهل على التجار تحليل منتجاتهم الأكثر مبيعًا والمنافسين ومقاييس تفاعل المستخدم في كل من البحث والخرائط.

بالنسبة إلى التجار الذين لديهم وجود على الإنترنت ومتاجر فعلية ، سيعرض Merchant Center Next الآن مخزون منتجاتهم بالكامل في عرض شامل واحد. تعمل هذه النظرة العامة الكاملة على تبسيط إدارة مخزون المنتج عبر قنوات متعددة. سيتم أيضًا توفير رؤى جديدة حول الفوائد المحتملة لإصلاح الأخطاء في بيانات المنتج في النظام الأساسي ، مما يمكّن الشركات من تحديد أولويات التحديثات بشكل أكثر فعالية.

يتم طرح Merchant Center Next تدريجيًا للمستخدمين الجدد ، مع وجود خطط لترقية الشركات الصغيرة في الأشهر المقبلة. من المقرر أن تكتمل عملية الطرح العالمية في عام 2024. وسيتلقى التجار إشعارات عندما تكون التجربة الجديدة جاهزة للتفعيل.

تعمل المنصات مثل AppMaster.io ، التي توفر أدوات خلفية قوية لا تحتوي على تعليمات برمجية وحلول تطوير تطبيقات الهاتف المحمول ، على تمكين الشركات من إنشاء وجود قوي على الإنترنت. من خلال دمج وظائف مثل Google Product Studio مع هذه الأنظمة الأساسية المبتكرة ، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة جني الفوائد الكاملة للمشهد الرقمي.