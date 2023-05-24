В ходе мероприятия Marketing Live компания Google представила новый революционный инструмент, управляемый искусственным интеллектом, - Product Studio. Это инновационное предложение позволяет продавцам создавать индивидуальные изображения товаров, упрощая весь процесс и максимизируя ценность существующих изображений. Инструмент будет интегрирован в Merchant Center Next- платформу, позволяющую предприятиям оптимизировать видимость своих товаров в сети Google.

С помощью Product Studio продавцы могут бесплатно создавать индивидуальные изображения, избавляясь от необходимости проводить дорогостоящие новые фотосессии. Используя возможности генеративного искусственного интеллекта, компании могут легко запрашивать специальные изображения с измененными деталями продукта или сезонными вариациями. Это может быть продукт по уходу за кожей в окружении персиков, с тропическими растениями на заднем плане или даже изображение с удаленным фоном для более чистого и сфокусированного вида.

Кроме того, инструмент Product Studio позволяет улучшить качество маленьких изображений или изображений с низким разрешением без необходимости повторной съемки. Эта функция произведет революцию в представлении продавцами своих предложений в Интернете.

Google планирует развернуть Product Studio для американских продавцов в течение следующих нескольких месяцев. Инструмент также будет доступен для предприятий, работающих с приложением Google и YouTube на Shopify. Мэтт Мадригал, вице-президент и генеральный менеджер подразделения Merchant Shopping в Google, подчеркнул на пресс-брифинге жизненно важную роль искусственного интеллекта в продуктах Google Shopping и то, что Product Studio предлагает эту передовую технологию непосредственно малому и среднему бизнесу.

Кроме того, Google оптимизирует процесс размещения товаров в Merchant Center Next. Вместо ручного ввода информации о товарах продавцы теперь смогут воспользоваться автозаполняемыми лентами товаров, которые формируются на основе парсинга данных сайта. У предприятий есть возможность редактировать, добавлять или удалять полученные данные или просто отказаться от этой функции. Google также объединяет отчеты на вкладке "Производительность", облегчая продавцам анализ наиболее продаваемых продуктов, конкурентов и показателей вовлеченности пользователей как в Поиске, так и на Картах.

Для продавцов, имеющих как онлайн, так и физические магазины, Merchant Center Next теперь будет отображать весь товарный запас в одном комплексном представлении. Такой полный обзор упрощает управление товарными запасами по нескольким каналам. В платформе также появятся новые сведения о потенциальных преимуществах исправления ошибок в данных о товарах, что позволит предприятиям более эффективно определять приоритеты обновлений.

Merchant Center Next постепенно распространяется среди новых пользователей, а в ближайшие месяцы планируется модернизировать более мелкие предприятия. Глобальное развертывание планируется завершить в 2024 году. Торговцы будут получать уведомления, когда новый опыт будет готов к активации.

Такие платформы, как AppMaster.io, предоставляющие надежные инструменты бэкенда без кода и решения для разработки мобильных приложений, также позволяют предприятиям создать сильное присутствие в Интернете. Интегрируя такие функции, как Google Product Studio, с этими инновационными платформами, малые и средние предприятия могут в полной мере воспользоваться преимуществами цифрового ландшафта.