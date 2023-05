Google heeft tijdens zijn Marketing Live evenement een revolutionaire nieuwe AI-gestuurde tool onthuld: de Product Studio. Met dit innovatieve aanbod kunnen webwinkeliers aangepaste productafbeeldingen genereren, het hele proces stroomlijnen en de waarde van bestaande afbeeldingen maximaliseren. De tool wordt geïntegreerd in Merchant Center Next, een platform waarmee bedrijven de zichtbaarheid van hun producten in het netwerk van Google kunnen optimaliseren.

Met de Product Studio kunnen handelaren gratis afbeeldingen op maat maken, waardoor kostbare nieuwe fotosessies overbodig worden. Door gebruik te maken van de kracht van generatieve AI kunnen bedrijven eenvoudig specifieke afbeeldingen aanvragen met gewijzigde productdetails of seizoensgebonden variaties. Denk bijvoorbeeld aan een huidverzorgingsproduct omringd door perziken, met tropische planten op de achtergrond of zelfs een afbeelding waarbij de achtergrond is verwijderd voor een schonere, meer gerichte look.

Bovendien kan de Product Studio-tool de kwaliteit van kleine of lage-resolutiebeelden verbeteren zonder dat een nieuwe opname nodig is. Deze functie zal een revolutie teweegbrengen in de manier waarop verkopers hun aanbod online presenteren.

Google is van plan Product Studio in de komende maanden uit te rollen voor handelaren in de VS. De tool zal ook toegankelijk zijn voor bedrijven die werken op de Google en YouTube app op Shopify. Matt Madrigal, de vicepresident en general manager van Merchant Shopping bij Google, benadrukte tijdens een persbriefing de vitale rol die AI heeft gespeeld in de Google Shopping-producten en hoe Product Studio deze geavanceerde technologie rechtstreeks naar kleine en middelgrote bedrijven brengt.

Bovendien stroomlijnt Google het proces van het vermelden van producten op Merchant Center Next. In plaats van het handmatig invoeren van productinformatie, profiteren handelaren nu van automatisch ingevulde productfeeds op basis van websitedata. Bedrijven hebben de flexibiliteit om de verzamelde gegevens te bewerken, toe te voegen of te verwijderen, of zich gewoon af te melden voor deze functionaliteit. Google consolideert ook inzichtrapporten in het tabblad Prestaties, zodat handelaren gemakkelijker hun best verkopende producten, concurrenten en statistieken over gebruikersbetrokkenheid op zowel Zoeken als Kaarten kunnen analyseren.

Voor webwinkeliers met zowel een online aanwezigheid als fysieke winkels, toont Merchant Center Next nu hun volledige productinventaris in één uitgebreide weergave. Dit complete overzicht vereenvoudigt het beheer van de productvoorraad over meerdere kanalen. Nieuwe inzichten over de potentiële voordelen van het herstellen van fouten in productgegevens zullen ook worden verstrekt in het platform, waardoor bedrijven updates effectiever kunnen prioriteren.

Merchant Center Next wordt geleidelijk uitgerold naar nieuwe gebruikers, met plannen om kleinere bedrijven in de komende maanden te upgraden. De wereldwijde uitrol is gepland voor 2024. Handelaren zullen meldingen ontvangen wanneer de nieuwe ervaring klaar is om te worden geactiveerd.

