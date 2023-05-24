谷歌在其营销现场活动中公布了一个革命性的人工智能驱动的新工具：产品工作室。这一创新产品使商家能够生成定制的产品图像，简化整个过程并使现有图像的价值最大化。该工具将被整合到Merchant Center Next中，该平台使企业能够在谷歌网络中优化其产品的可见度。

有了产品工作室，商家可以免费创建量身定做的图片，从而消除了对昂贵的新照片拍摄的需要。通过利用生成性人工智能的力量，商家可以很容易地要求以修正产品细节或季节性变化为特征的特定图像。这可能包括一个被桃子包围的护肤品，背景是热带植物，甚至是一张去掉背景的图片，以获得更干净、更集中的外观。

此外，产品工作室工具可以提高小型或低分辨率图像的质量，而不需要重新拍摄。这一功能将彻底改变商家在线展示其产品的方式。

谷歌正计划在未来几个月内为美国商家推出Product Studio。在Shopify的谷歌和YouTube应用上经营的企业也将可以使用该工具。谷歌副总裁兼商家购物部总经理Matt Madrigal在新闻发布会上强调了人工智能在谷歌购物产品中发挥的重要作用，以及Product Studio如何将这一先进技术直接带给中小型企业。

此外，谷歌正在简化在商家中心Next上列出产品的流程。商家现在将受益于由网站数据解析驱动的自动填充的产品信息，而不是手动输入产品信息。商家可以灵活地编辑、添加或删除拉出的数据，或者干脆选择不使用这一功能。谷歌还在 "性能 "选项卡中整合了洞察力报告，使商家更容易分析他们在搜索和地图上的最畅销产品、竞争对手和用户参与指标。

对于既有在线业务又有实体店的商家来说，Merchant Center Next现在将在一个综合视图中显示其全部产品库存。这个完整的概览简化了多渠道的产品库存管理。该平台还将提供有关纠正产品数据错误的潜在好处的新见解，使企业能够更有效地确定更新的优先次序。

Merchant Center Next正逐步向新用户推出，并计划在未来几个月内升级小型企业。全球推广计划将于2024年完成。当新体验准备好被激活时，商家将收到通知。

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