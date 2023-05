A Google revelou uma nova e revolucionária ferramenta baseada em IA durante o seu evento Marketing Live: o Product Studio. Esta oferta inovadora permite que os comerciantes criem imagens personalizadas dos produtos, simplificando todo o processo e maximizando o valor das imagens existentes. A ferramenta será integrada no Merchant Center Next, uma plataforma que permite às empresas optimizar a visibilidade dos seus produtos na rede da Google.

Com o Product Studio, os comerciantes podem criar imagens personalizadas gratuitamente, eliminando a necessidade de novas sessões fotográficas dispendiosas. Tirando partido do poder da IA generativa, as empresas podem facilmente solicitar imagens específicas com detalhes de produtos alterados ou variações sazonais. Isto pode incluir um produto de cuidados da pele rodeado de pêssegos, com plantas tropicais no fundo ou até mesmo uma imagem com o fundo removido para um aspecto mais limpo e mais focado.

Para além disso, a ferramenta Product Studio pode melhorar a qualidade de imagens pequenas ou de baixa resolução sem ser necessário voltar a fotografar. Esta funcionalidade irá revolucionar a forma como os comerciantes apresentam as suas ofertas online

A Google está a planear lançar o Product Studio para os comerciantes dos EUA nos próximos meses. A ferramenta também estará acessível às empresas que operam com a aplicação Google e YouTube na Shopify. Matt Madrigal, vice-presidente e director-geral do Merchant Shopping na Google, sublinhou durante uma conferência de imprensa o papel vital que a IA tem desempenhado nos produtos Google Shopping e como o Product Studio traz esta tecnologia avançada directamente para as pequenas e médias empresas.

Além disso, a Google está a simplificar o processo de listagem de produtos no Merchant Center Next. Em vez de introduzirem manualmente as informações sobre os produtos, os comerciantes irão agora beneficiar de feeds de produtos preenchidos automaticamente com base na análise de dados do Web site. As empresas têm a flexibilidade de editar, adicionar ou eliminar os dados extraídos ou simplesmente optar por não utilizar esta funcionalidade. A Google está também a consolidar relatórios de informações no separador Desempenho, facilitando aos comerciantes a análise dos produtos mais vendidos, dos concorrentes e das métricas de envolvimento dos utilizadores na Pesquisa e no Google Maps.

Para os comerciantes com presença online e lojas físicas, o Merchant Center Next apresentará agora todo o inventário de produtos numa vista abrangente. Esta visão geral completa simplifica a gestão do inventário de produtos em vários canais. A plataforma também fornecerá novas informações sobre os potenciais benefícios da correcção de erros nos dados dos produtos, permitindo às empresas dar prioridade às actualizações de forma mais eficaz.

O Merchant Center Next está a ser gradualmente lançado para novos utilizadores, com planos para actualizar as empresas mais pequenas nos próximos meses. A implementação global está prevista para ser concluída em 2024. Os comerciantes receberão notificações quando a nova experiência estiver pronta para ser activada.

