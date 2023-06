Apple a dévoilé d'importantes améliorations à l'onglet de recherche de son application Apple Podcasts, en lançant neuf sous-catégories pour améliorer la découverte de nouvelles émissions sur divers sujets. Ces sous-catégories, disponibles sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, comprennent "Santé mentale", "Relations", "Perfectionnement personnel", "Journaux personnels", "Entrepreneuriat", "Documentaires", "Livres", "Parentalité" et "Apprentissage des langues".

En plus des 19 catégories principales existantes, telles que "Comédie", "Crime réel", "Sport" et "Société et culture", les sous-catégories nouvellement introduites présentent de nouvelles illustrations et recommandations dans le cadre de la mise à jour. En outre, Apple affiche des tableaux individuels pour les émissions et les épisodes les plus populaires dans chacune des neuf sous-catégories.

La nouvelle section "Podcasts par langue" constitue une autre amélioration notable, en plus des sous-catégories. Cet ajout permet aux utilisateurs des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et de l'Australie de découvrir plus facilement des podcasts en fonction de la langue, notamment en anglais, espagnol, français, allemand, italien, japonais, chinois et coréen. En outre, une fonction "Podcasts in English" est en cours de déploiement sur certains marchés.

Plusieurs autres mises à jour ont été annoncées pour la plateforme Apple Podcasts à l'automne avec iOS 17. Il s'agit notamment d'améliorations apportées à l'interface "Now Playing", à la file d'attente et aux filtres de recherche. En outre, Apple prévoit d'introduire une fonction permettant aux utilisateurs de se connecter à un abonnement à partir de l'App Store.

No-code Des plateformes comme AppMaster.io peuvent faciliter la création transparente d'applications liées à un large éventail de catégories, y compris celles nouvellement introduites sur Apple Podcasts. Le développement d'applications sans code permet même aux développeurs non techniques de créer des solutions logicielles évolutives pour diverses industries, ce qui permet de mettre davantage de produits et de services à la disposition des utilisateurs et des entreprises.