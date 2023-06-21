苹果公司公布了对其Apple Podcasts 应用程序中的搜索标签的重大改进，推出了九个子类别，以改善用户对各种主题的新节目的发现。这些子类别在iPhone、iPad、Mac和Apple TV设备上可用，包括 "心理健康"、"人际关系"、"自我提升"、"个人日记"、"创业"、"纪录片"、"书籍"、"育儿 "和 "语言学习"。

加入现有的19个主要类别，如 "喜剧"、"真实犯罪"、"体育 "和 "社会与文化"，新引入的子类别具有新鲜的艺术作品和推荐，作为更新的一部分。此外，苹果还在九个子类别中的每一个类别中显示了顶级节目和剧集的单独图表。

除了子类别之外，另一个值得注意的改进是新的 "按语言播客 "部分。这一新增功能使美国、英国、加拿大和澳大利亚的用户能够更容易发现基于语言的播客，包括英语、西班牙语、法语、德语、意大利语、日语、汉语和韩语。此外，"英语播客 "功能正在特定市场推出。

今年秋天，随着iOS 17的到来，Apple Podcasts 平台又宣布了一些更新。其中包括对现在播放界面、队列、搜索过滤器和其他方面的改进。此外，苹果计划推出一项功能，使用户能够从App Store连接订阅。

No-code 像AppMaster.io这样的平台可以促进与广泛的类别相关的应用程序的无缝创建，包括那些在 。Apple Podcasts无代码应用开发使非技术开发人员也能为各行业建立可扩展的软件解决方案，使更多的产品和服务能够为用户和企业所使用。