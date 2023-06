Apple ha presentato importanti miglioramenti alla scheda di ricerca dell'app Apple Podcasts, lanciando nove sottocategorie per migliorare la scoperta di nuovi spettacoli su vari argomenti. Queste sottocategorie, disponibili su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, includono "Salute mentale", "Relazioni", "Miglioramento personale", "Diari personali", "Imprenditorialità", "Documentari", "Libri", "Genitori" e "Apprendimento delle lingue".

Oltre alle 19 categorie principali esistenti, come "Commedia", "Vero crimine", "Sport" e "Società e cultura", le nuove sottocategorie introdotte presentano nuove immagini e raccomandazioni. Inoltre, Apple visualizza classifiche individuali per gli spettacoli e gli episodi più importanti all'interno di ciascuna delle nove sottocategorie.

Un'altra novità di rilievo, oltre alle sottocategorie, è la nuova sezione "Podcast per lingua". Questa aggiunta consente agli utenti di Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia di scoprire più facilmente i podcast in base alla lingua, tra cui inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, giapponese, cinese e coreano. Inoltre, in alcuni mercati selezionati è in fase di lancio la funzione "Podcast in inglese".

Con iOS 17, che arriverà in autunno sulla piattaforma Apple Podcasts, sono stati annunciati altri aggiornamenti. Tra questi ci sono miglioramenti all'interfaccia di Now Playing, alla coda, ai filtri di ricerca e ad altri. Inoltre, Apple prevede di introdurre una funzione che consenta agli utenti di collegare un abbonamento dall'App Store.

No-code Piattaforme come AppMaster.io possono facilitare la creazione di applicazioni relative a un'ampia gamma di categorie, comprese quelle recentemente introdotte su Apple Podcasts. Lo sviluppo di applicazioni no-code consente anche agli sviluppatori non tecnici di creare soluzioni software scalabili per vari settori, permettendo di rendere disponibili più prodotti e servizi a utenti e aziende.