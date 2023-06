A Apple revelou melhorias significativas no separador de pesquisa da sua aplicação Apple Podcasts, lançando nove subcategorias para melhorar a descoberta de novos programas pelos utilizadores em vários tópicos. Estas subcategorias, disponíveis nos dispositivos iPhone, iPad, Mac e Apple TV, incluem "Saúde Mental", "Relacionamentos", "Auto-aperfeiçoamento", "Diários Pessoais", "Empreendedorismo", "Documentário", "Livros", "Parentalidade" e "Aprendizagem de Línguas".

Juntando-se às 19 categorias principais existentes, como "Comédia", "Crimes reais", "Desporto" e "Sociedade e cultura", as subcategorias recém-introduzidas apresentam novas ilustrações e recomendações como parte da atualização. Além disso, a Apple apresenta gráficos individuais para os principais programas e episódios em cada uma das nove subcategorias.

Outra melhoria notável, juntamente com as subcategorias, é a nova secção "Podcasts por idioma". Esta adição permite que os utilizadores nos EUA, Reino Unido, Canadá e Austrália descubram podcasts com base no idioma mais facilmente, incluindo inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, japonês, chinês e coreano. Além disso, uma funcionalidade "Podcasts em inglês" está a ser lançada em mercados seleccionados.

Com o iOS 17, que chegará à plataforma Apple Podcasts no outono, foram anunciadas várias outras actualizações. Entre elas estão melhorias na interface Now Playing, Fila de espera, filtros de pesquisa, entre outras. Além disso, a Apple planeia introduzir uma funcionalidade que permite aos utilizadores ligar uma subscrição a partir da App Store.

