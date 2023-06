Apple heeft de zoekfunctie in de app Apple Podcasts aanzienlijk verbeterd en negen subcategorieën geïntroduceerd om gebruikers beter in staat te stellen nieuwe programma's over verschillende onderwerpen te vinden. Deze subcategorieën, die beschikbaar zijn op iPhone, iPad, Mac en Apple TV, zijn onder andere 'Geestelijke gezondheid', 'Relaties', 'Zelfverbetering', 'Persoonlijke dagboeken', 'Ondernemerschap', 'Documentaires', 'Boeken', 'Ouderschap' en 'Talen leren'.

Naast de bestaande 19 hoofdcategorieën zoals 'Komedie', 'Ware misdaad', 'Sport' en 'Maatschappij en cultuur', zijn de nieuw geïntroduceerde subcategorieën voorzien van nieuwe illustraties en aanbevelingen als onderdeel van de update. Bovendien toont Apple individuele grafieken voor de beste programma's en afleveringen binnen elk van de negen subcategorieën.

Een andere opvallende verbetering naast de subcategorieën is de nieuwe sectie 'Podcasts per taal'. Dankzij deze toevoeging kunnen gebruikers in de VS, Groot-Brittannië, Canada en Australië podcasts gemakkelijker ontdekken op basis van taal, waaronder Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Chinees en Koreaans. Bovendien wordt er in bepaalde markten een functie 'Podcasts in English' uitgerold.

Voor het Apple Podcasts platform zijn dit najaar met iOS 17 nog meer updates aangekondigd. Onder andere verbeteringen aan de Now Playing-interface, Queue en zoekfilters. Daarnaast is Apple van plan om een functie te introduceren waarmee gebruikers een abonnement vanuit de App Store kunnen koppelen.

No-code Platformen zoals AppMaster.io kunnen de naadloze creatie van toepassingen met betrekking tot een breed scala aan categorieën vergemakkelijken, waaronder die welke nieuw zijn geïntroduceerd op Apple Podcasts. No-code app ontwikkeling stelt zelfs niet-technische ontwikkelaars in staat om schaalbare softwareoplossingen te bouwen voor verschillende industrieën, waardoor meer producten en diensten beschikbaar worden voor zowel gebruikers als bedrijven.