Apple hat die Suchfunktion in der App Apple Podcasts erheblich erweitert und neun Unterkategorien eingeführt, um die Suche nach neuen Sendungen zu verschiedenen Themen zu verbessern. Diese Unterkategorien, die auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV-Geräten verfügbar sind, umfassen "Psychische Gesundheit", "Beziehungen", "Selbstverbesserung", "Persönliche Tagebücher", "Unternehmertum", "Dokumentarfilm", "Bücher", "Elternschaft" und "Sprachen lernen".

Zu den bestehenden 19 Hauptkategorien wie "Comedy", "True Crime", "Sport" und "Gesellschaft & Kultur" kommen die neu eingeführten Unterkategorien, die im Rahmen des Updates mit neuen Grafiken und Empfehlungen versehen werden. Darüber hinaus zeigt Apple individuelle Charts für die besten Sendungen und Episoden in jeder der neun Unterkategorien an.

Eine weitere bemerkenswerte Neuerung neben den Unterkategorien ist die neue Rubrik "Podcasts nach Sprache". Diese Erweiterung ermöglicht es Nutzern in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien, Podcasts auf der Grundlage ihrer Sprache zu entdecken, einschließlich Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Chinesisch und Koreanisch. Außerdem wird in ausgewählten Märkten eine Funktion "Podcasts in Englisch" eingeführt.

Für die Plattform Apple Podcasts, die im Herbst mit iOS 17 erscheinen wird, wurden mehrere weitere Updates angekündigt. Dazu gehören unter anderem Verbesserungen an der Oberfläche von "Now Playing", der Warteschlange und den Suchfiltern. Außerdem plant Apple die Einführung einer Funktion, die es Nutzern ermöglicht, ein Abonnement aus dem App Store zu verbinden.

