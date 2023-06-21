كشفت Apple النقاب عن تحسينات كبيرة في علامة تبويب البحث في تطبيق Apple Podcasts الخاص بها ، حيث أطلقت تسع فئات فرعية لتحسين اكتشاف المستخدمين لعروض جديدة عبر مواضيع مختلفة. تشمل هذه الفئات الفرعية ، المتوفرة على أجهزة iPhone و iPad و Mac و Apple TV ، "الصحة العقلية" و "العلاقات" و "تحسين الذات" و "المجلات الشخصية" و "ريادة الأعمال" و "وثائقي" و "كتب" الأبوة والأمومة ، "و" تعلم اللغة ".

الانضمام إلى الفئات الرئيسية الـ 19 الحالية مثل "الكوميديا" و "الجريمة الحقيقية" و "الرياضة" و "المجتمع والثقافة" ، تتميز الفئات الفرعية التي تم تقديمها حديثًا بأعمال فنية وتوصيات جديدة كجزء من التحديث. علاوة على ذلك ، تعرض Apple مخططات فردية لأهم العروض والحلقات ضمن كل فئة من الفئات الفرعية التسع.

من التحسينات البارزة الأخرى إلى جانب الفئات الفرعية قسم "المدونات الصوتية حسب اللغة" الجديد. تسمح هذه الإضافة للمستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا باكتشاف البودكاست بناءً على اللغة بسهولة أكبر ، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والصينية والكورية. علاوة على ذلك ، يتم طرح ميزة "المدونات الصوتية باللغة الإنجليزية" في أسواق محددة.

عند القدوم إلى منصة Apple Podcasts هذا الخريف مع نظام التشغيل iOS 17 ، تم الإعلان عن العديد من التحديثات الأخرى. من بين هذه التحسينات على واجهة التشغيل الآن وقائمة الانتظار وعوامل تصفية البحث وغيرها. بالإضافة إلى ذلك ، تخطط Apple لتقديم ميزة تمكن المستخدمين من ربط الاشتراك من متجر التطبيقات.

يمكن للمنصات No-code مثل AppMaster.io تسهيل الإنشاء السلس للتطبيقات المتعلقة بمجموعة واسعة من الفئات ، بما في ذلك تلك التي تم تقديمها حديثًا على Apple Podcasts. يمكّن تطوير التطبيقات بدون رمز حتى المطورين غير التقنيين من بناء حلول برمجية قابلة للتطوير لمختلف الصناعات ، مما يسمح بإتاحة المزيد من المنتجات والخدمات للمستخدمين والشركات على حدٍ سواء.