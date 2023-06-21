Компания Apple представила значительные усовершенствования вкладки "Поиск" в приложении Apple Podcasts, запустив девять подкатегорий для улучшения поиска новых передач по различным темам. Эти подкатегории, доступные на устройствах iPhone, iPad, Mac и Apple TV, включают "Психическое здоровье", "Отношения", "Самосовершенствование", "Личные дневники", "Предпринимательство", "Документальные фильмы", "Книги", "Воспитание" и "Изучение языков".

К существующим 19 основным категориям, таким как "Комедия", "Настоящие преступления", "Спорт" и "Общество и культура", добавились новые подкатегории, которые в рамках обновления получили новые иллюстрации и рекомендации. Более того, Apple отображает индивидуальные графики для лучших шоу и эпизодов в каждой из девяти подкатегорий.

Другим заметным усовершенствованием наряду с подкатегориями является новый раздел "Подкасты по языку". Это дополнение позволяет пользователям из США, Великобритании, Канады и Австралии легче находить подкасты на разных языках, включая английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, японский, китайский и корейский. Кроме того, на некоторых рынках появится функция "Подкасты на английском языке".

На платформе Apple Podcasts, которая появится этой осенью с iOS 17, было объявлено еще несколько обновлений. Среди них - улучшения интерфейса Now Playing, очереди, фильтров поиска и другие. Кроме того, Apple планирует ввести функцию, позволяющую пользователям подключать подписку из App Store.

No-code Платформы, подобные AppMaster.io, могут облегчить беспрепятственное создание приложений, относящихся к широкому спектру категорий, включая те, которые недавно появились на сайте Apple Podcasts. Разработка приложений без кода позволяет даже нетехническим разработчикам создавать масштабируемые программные решения для различных отраслей, что позволяет сделать больше продуктов и услуг доступными как для пользователей, так и для предприятий.