Apple, Apple Podcasts uygulamasındaki arama sekmesinde önemli geliştirmeler yaptı ve kullanıcıların çeşitli konularda yeni programlar keşfetmesini geliştirmek için dokuz alt kategori başlattı. iPhone, iPad, Mac ve Apple TV cihazlarında bulunan bu alt kategoriler arasında "Ruh Sağlığı", "İlişkiler", "Kişisel Gelişim", "Kişisel Günlükler", "Girişimcilik", "Belgesel", "Kitaplar" yer alır. Ebeveynlik' ve 'Dil Öğrenimi'.

"Komedi", "Gerçek Suç", "Spor" ve "Toplum ve Kültür" gibi mevcut 19 ana kategoriye katılan yeni tanıtılan alt kategoriler, güncellemenin bir parçası olarak yeni çizimler ve öneriler içeriyor. Ayrıca Apple, dokuz alt kategorinin her birinde en iyi şovlar ve bölümler için ayrı grafikler görüntüler.

Alt kategorilerin yanı sıra bir diğer önemli geliştirme de yeni 'Dile Göre Podcast'ler' bölümüdür. Bu ekleme, ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'daki kullanıcıların İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Çince ve Korece dahil olmak üzere dile dayalı podcast'leri daha kolay keşfetmesini sağlar. Ayrıca, belirli pazarlarda 'İngilizce Podcast'ler' özelliği kullanıma sunuluyor.

Bu sonbaharda iOS 17 ile Apple Podcasts platformuna gelen birkaç güncelleme daha duyuruldu. Bunlar arasında Şu An Çalınan arabiriminde, Sırada, arama filtrelerinde ve diğerlerinde yapılan iyileştirmeler var. Ek olarak, Apple, kullanıcıların App Store'dan bir aboneliğe bağlanmasını sağlayan bir özellik sunmayı planlıyor.

AppMaster.io gibi No-code platformlar Apple Podcasts yeni tanıtılanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli kategorilerle ilgili uygulamaların sorunsuz bir şekilde oluşturulmasını kolaylaştırabilir. Kodsuz uygulama geliştirme, teknik olmayan geliştiricilerin bile çeşitli sektörler için ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturmasına olanak tanıyarak daha fazla ürün ve hizmetin hem kullanıcılar hem de işletmeler tarafından kullanılabilir hale gelmesine olanak tanır.